Утвержден стадион для последнего матча "Торпедо" в году

Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и ФНЛ официально согласовали проведение встречи 25-го тура c «Лучом» на стадионе Спортгородка «Лужников». При этом клуб все равно не исключает вероятности добиться разрешения играть на Стадионе имени Стрельцова.

Как ранее и утверждал Sobesednik.ru, торпедовцы все же не получили возможности закончить футбольный 2019-й год на родной арене Спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова. Причиной снова стало отсутствие согласования проведения встречи со стороны МВД. Планировалось, что игра 23 ноября станет последней на данном стадионе перед его длительной реконструкцией и ее украсят многочисленные памятные мероприятия для болельщиков.

В худшем случае планируется устроить прощание со стадионом грядущей весной. В частности, рассматривается вариант с проведением товарищеского матча, например в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Добавим, что матч «Торпедо» – «Луч» начнется в 19:30. Ранее из-за нацеленности клуба на другой стадион, который был бы свободен от игры 23 ноября, стартовый свисток планировался на 17:00. Рассматривались, в частности, «Открытие Арена» и «Арена Химки». Однако из-за занятости поля «Лужников» игру пришлось сдвинуть: в 15:00 на этом же стадионе «Чертаново», для которого Спортгородок в текущем сезоне является домашним стадионом, сразится с хабаровским СКА.

Ранее торпедовцы в текущем сезоне уже играли на этом поле, и их соперником тоже был хабаровский СКА. Игра завершилась последней на данный момент победой «черно-белых» в сезоне – со счетом 2:1. После этого в трех матчах «Торпедо» набрало лишь одно очко: один раз сыграло вничью (1:1 с «Мордовией») и дважды проиграло (0:2 «Нижнему Новгороду» и 1:2 «Армавиру»).