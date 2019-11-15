В РФС заявили, что сборная не выйдет на матчи ЧЕ в форме с перевернутым флагом

Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что Adidas подготовит новый вариант формы для национальной сборной.

Напомним, ранее в Москве прошла презентация новой формы от Adidas, в которой сборная России по футболу должна была выступить на чемпионате Европы 2020 года. Однако многие футболисты позднее отказались выходить в ней на поле, поскольку их смутил дизайн новых футболок с перевернутым флагом РФ на рукавах.

В компании Adidas, комментируя ситуацию, пояснили, что перевернутый флаг — это концептуальное решение, рассчитанное на то, что футболисты и болельщики будут поднимать вверх руки после забитых голов, и цвета триколора в эти моменты окажутся в нужном порядке.

Как передает «Интерфакс», в Российском футбольном союзе (РФС) официально заявили, что недовольны представленной Adidas экипировкой. По словам главы организации Александра Дюкова, Союз рассчитывает, что официальный поставщик формы для российских игроков исправит ситуацию, подготовив новый вариант. «А пока мы будем играть в прежней форме», — добавил он.

При этом Дюков подчеркнул, что речи о расторжении контракта с Adidas из-за данной ситуации пока не идет.