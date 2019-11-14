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Петерс Покровскис: Куда приткнется лидер ФНЛ?

Общество - Спорт
16:22, 14 ноября 2019

Обозреватель Sobesednik.ru — о мытарствах, которые испытывает московское «Торпедо» на фоне проблем со стадионом.

Необычная картина — торпедовский ролик на фасаде спартаковской «Открытие-Арены» — грозит стать более привычной. По моей информации, оформить прощание «Торпедо» со Стадионом имени Эдуарда Стрельцова перед его длительной реконструкцией на матче с «Лучом» 23 ноября нет никаких шансов. Клуб бьется за право на родную арену, как рыба об лед — в прямом и переносном смысле: кипучая деятельность не приносит никакого результата; и по типологии процесса видно, что кто-то где-то очень высоко и в самом деле решил спустить процесс на тормозах. В конце концов, дядечки с блокнотами прямо у фан-сектора, записывающие, кто на какой минуте какое матерное слово выкрикнул, и потом прямо без звездочек вносящие ругательства в свой отчетный протокол, — это примета нового времени.

В итоге «Торпедо» готово ехать играть финальный матч года уже и в Химки — опробованные «Лужники» и «Сокольники» 23 ноября на приемлемое время уже расписаны, а играть в неприемлемое — накалять и без того горячее фанатское недовольство. Можно снова воспользоваться гостеприимством «Открытие Арены», но дадут ли ею воспользоваться накануне игры «Спартака» с «Уралом» — вопрос; да и аренда такой громадины, где одним только дармовым кейтерингом можно устроить более чем славный ланч, явно влетает в кругленькую сумму.

Если это было бы справедливо, я бы с радостью объяснил все проблемы нынешнего «Торпедо» только нервотрепкой из-за вынужденных разъездов. От некачественных контроля и передач мяча до общей расхлябанности — ибо если дело не в поле, как заверил меня Александр Бородкин, ВРИО главного тренера на время проблем у Николая Савичева, а в исполнительском браке, то когда же еще торпедовцы позволяли сопернику иметь четыре голевых момента за игру, как позволили давеча «Нижнему Новгороду» (0:2)?

Но есть циклы физических кондиций, и у «Торпедо» они сейчас явно в точке локального минимума. А как еще при таком календаре — при семи-то матчах за неполный месяц, из них пять — за две с половиной недели? Есть ситуация с потерей Рязанцева (который вроде бы порвал связки, но об этом официально не говорят — хитрят) и Калошина с Кертановым, которые близки к восстановлению, но их пока не подпускают к составу. Есть общий функциональный календарь с прописанными периодами потенциального спада. В конце концов, наверняка есть и план набора и потери очков — своих и конкурентов, и едва автозаводцы пропустили от «Нижнего», один из тренеров москвичей стал все чаще посматривать в свой смартфон на ход очного матча ближайших преследователей — «Химок» и «Ротора».

Команда Сергея Игнашевича за неполные полгода настолько приучила к своей непобедимости, что не хочется замечать вообще никаких объективных трудностей. Но они не просто пришли — навалились. Для болельщиков «Торпедо» ситуация привычная. Как-то справятся игроки, тренеры и руководители?

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