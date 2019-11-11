Адвокат экс-жены футболиста Глушакова назвал его иск на 204 млн попыткой мести

Футболист команды «Ахмат» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую супругу.

Согласно документу, опубликованному порталом Mash, спортсмен требует от экс-жены 204 миллиона рублей. 201 миллион из этой суммы — за убытки в связи с бракоразводным процессом, 2 миллиона — за распространение о нем слухов и 1 миллион в качестве возмещения морального вреда.

Об этом сообщает адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин. Он считает, что в этом случае спортсмен пытается отомстить своей бывшей избраннице. Ранее суд поделил имущество пары в равном соотношении, также Дениса Глушакова обязали к выплате алиментов на содержание их общей с Дарьей дочери.

«Глушаков будет пытаться как-то отомстить. Это не очень умно: иски о защите чести и достоинства целесообразно подавать, когда происходит всплеск информации, которую человек считает негативной. А сейчас идёт спад информации, но с помощью этого иска Глушаков провоцирует журналистов вспоминать краткие содержания предыдущих серий», — цитирует «Чемпионат» адвоката Жорина.

В сентябре Денис Глушаков рассказывал, что он неоднократно слышал в агентских кругах и от уважаемых людей, что ему не дадут играть в футбол, пишут «РИА Новости». Он утверждает, что его даже хотели посадить в тюрьму, а все иски и прочие «подставы» якобы не случайно происходили в дни матчей.

В июне Денис Глушаков покинул «Спартак», после чего перешел в чеченский клуб «Ахмат».