Татьяна Лебедева: Налоговый вычет за фитнес приведет новичков в спорт

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Соответствующий законопроект поступил в правительство. Предполагается, что в ГД его внесут в декабре.

Максимальная сумма вычета, который можно будет получить, составит 15,6 тысячи рублей.

— Если и поощрять здоровый образ жизни, то такими мерами. Раз заставить нельзя — значит нужно стимулировать. Ранее звучали предложения штрафовать тех, кто часто отвлекается на перекур в рабочее время, но запретительными мерами не поможешь, — рассказала олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах, член Совета Федерации Татьяна Лебедева.

Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

— Самое лучшее, что есть в этом предложении — это то, что оно стимулирует тренироваться человека систематически, буквально весь год. Особенно полезно это будет новичкам в спорте, кто в юности ни в какой секции не занимался, кто не знает большого количества упражнений и не может сам себе составить программу. Отличный момент, чтобы зайти в спорт, — считает Лебедева.