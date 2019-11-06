Немецкий журналист выяснил, что РФ не ответила WADA на 8 вопросов о допинге

Российские власти ответили лишь на 23 вопроса из 31, которые задало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за подозрений в фальсификации данных о допинге.

В конце октября Sobesednik.ru писал, что WADA отчиталось о получении от РФ дополнительных ответов на вопросы по работе Московской антидопинговой лаборатории и заявило о намерении изучить эти данные в течение месяца.

По информации журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, к настоящему моменту агентство пришло к выводу, что российские спортивные власти ушли от ответов на восемь ключевых вопросов, заданных им в рамках расследования возможной фальсификации.

«Близкие к WADA источники сообщают, что российская сторона ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории. Это касается в том числе и аналитических данных по употреблению ЭПО (эритропоэтина)», — написал журналист в своем Twitter.

Напомним, что Хайо Зеппельт первым заговорил о возможном отстранении российской сборной от ближайших Олимпиад из-за новых подозрений WADA.