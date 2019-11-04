"Торпедо" может остаться без стадиона досрочно

По информации Sobesednik.ru, две ближайших домашних игры московского «Торпедо» могут перенести на другой стадион.

Минувший кубковый матч 1/8 финала с калининградской «Балтикой» (31 октября, 1:0) может стать для «черно-белых» последним на нынешнем Стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Как стало известно Sobesednik.ru, представители МВД не намерены согласовывать торпедовцам проведение двух оставшихся встреч осенней части Первенства ФНЛ 2019/20 с «Нижним Новгородом» 13 ноября и с «Лучом» 23 ноября на арене на Восточной улице.

Отметим, что минувшая встреча москвичей с хабаровским СКА, которая состоялась 3 ноября, также была перенесена и в итоге состоялась на территории Спортгородка «Лужников». Об этом стало известно всего за 2 дня до матча, что, в свою очередь, связано с тем, что проведение каждой из игр согласовывается клубом и правоохранительными органами отдельно и последовательно.

Официальная причина отказа со стороны полицейских связана с неготовностью стадиона москвичей к проведению данных игр, при этом истинные мотивы такого решения могут быть совершенно другими.

Интересно, что это уже второе разногласие между «Торпедо» и МВД за последнее время. Ранее, в начале текущего сезона, автозаводцы были вынуждены перенести игру 2-го тура с «Балтикой» на территорию Академии «Спартака» в Сокольниках. Как и в этот раз, причиной была названа якобы неготовность торпедовского стадиона к проведению встречи.

Добавим, что ноябрьские игры должны были стать для «Торпедо» заключительными на нынешнем Стадионе имени Стрельцова – с нынешней зимы территория спорткомплекса закрывается на плановую реконструкцию, которая будет включать, в том числе, демонтаж старой и возведение новой арены. При этом встреча с «Лучом» 23 ноября планировалась как матч-прощание клуба со стадионом с многочисленными памятно-развлекательными мероприятиями для болельщиков.

Как и говорилось выше, окончательное решение по обеим играм будет приниматься за несколько дней до каждой из встреч. Однако если и игра с «Нижним» будет перенесена, то, скорее всего, торпедовцы останутся без стадиона досрочно.