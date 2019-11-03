Золотую награду Алены Косторной чуть не отдали американской фигуристке

Российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова выиграли золотую и серебряные медали на этапе Гран-при во Франции.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

По итогам двух программ Косторная получила 236 баллов. Для 16-летней спортсменки это выступление стало дебютом во взрослых соревнованиях.

Олимпийская чемпионка Загитова набрала 216,06 балла. Бронзовую медаль взяла американка Мэрайа Белл с результатом в 212,89 балла.

Во время вручения наград случился небольшой казус, пишет «Спорт-Экспресс». Золотую медаль, завоеванную Косторной, по ошибке хотели отдать представительнице США. Американка не растерялась и сразу же отдала награду ее обладательнице. Обе девушки отреагировали на произошедшее с улыбкой.

Всего на этапе Гран-при во французском Гренобле российские спортсмены выиграли пять наград. Фигурист Александр Самарин взял серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали первое место в соревнованиях спортивных пар.