Конец первого круга РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru

Битва Рима и Неаполя, погоня «Лестера» за Лигой Чемпионов и дерби столиц в России: гид по главным матчам выходных.

В субботу состоится одна из главных игр выходных: «Рома» примет «Наполи».

Римляне постепенно улучшают свое положение в Серии А. На счету команды Паулу Фонсенки две победы подряд. По-прежнему в чемпионате Италии «волки» являются крайне неуступчивой командой: лишь одно поражение в стартовых 10 турах.

Но кадровые проблемы вынуждают римлян принимать нестандартные решения: с «Удинезе» и «Миланом» в опорной зоне сыграл номинальный центрдэф Джанлука Манчини. Не самое лучшее положение, если учесть, что еще двумя сезонами ранее в центре играли Наингголан и Де Росси.

Крис Смоллинг // Global Look Press

«Наполи» же не может победить в чемпионате на протяжении двух матчей. Ничьи со СПАЛом и «Аталантой» отбросили неаполитанцев на седьмое место в турнирной таблице Серии А. При этом необходимо отметить, что игре с той же «Аталантой» команда Карло Анчелотти выглядела весьма агрессивно в атаке и могла побеждать.

Нынешние порядки в Серии А вынуждают команды вроде «Ромы» и «Аталанты» набирать очки еще старательнее: сейчас в Италии появилась команда, являющаяся ровней «Ювентусу», поэтому свободных лигочемпионских позиций осталось лишь две.

Т/к «Матч! Футбол 2», 2 ноября 16:55 по мск.

Далее отправимся в Англию, где в одном из центральных матчей тура «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».

«Волки» смогли прийти в себя после провального старта сезона. За разгромом от «Челси» последовала серия из пяти матчей без поражений, которая включает сухую победу над «Манчестер Сити» на выезде. При этом пока наличие второго фронта не мешает команде Нуну Эшпириту Санту: в Лиге Европы «Вулверхэмптон» выиграл два матча из трех в групповом этапе.

Гранит Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению тренера // Global Look Press

Соперником главной сенсации АПЛ прошлого сезона станет «Арсенал», у которого дела плохи. Начнем с того, что в этом сезоне на счету «канониров» ни одной победы в АПЛ с разницей в два и более мячей. Да, крупные победы добывались в Лиге Европы, но это совсем не то.

А прошедшая неделя вовсе стала настоящим кошмаром для лондонцев. Сначала они упустили в домашнем матче победу над «Кристал Пэлас», где капитан команды Гранит Джака, уходя с поля, оскорбил фанатов, а в среду «Арсенал» умудрился проиграть «Ливерпулю», у которого из игроков основы в старте вышел лишь один Джеймс Милнер.

Атмосфера вокруг «Арсенала» крайне негативная: часть фанатов требует лишить Джаку капитанской повязки, а СМИ начинают распускать слухи о желании Жозе Моуринью поработать на севере Лондона.

Сервис Okko Sport, 2 ноября в 17:55 по мск.

Главной игрой тура в РПЛ станет противостояние «Зенита» и ЦСКА в Петербурге. В прошлом туре благодаря вернувшемуся править «Спартаку» команда Сергея Семака стала единоличным лидером чемпионата.

Если не считать неудачу в Лейпциге, «Зенит» не проигрывает месяц: в конце сентября действующие чемпионы проиграли «Локомотиву». И победы «сине-бело-голубые» одерживают классные: в матчах с «Уралом», «Ростовом» и «Крыльями Советов» было забито 11 мячей. А Артем Дзюба и не думает выходить из супер-режима: 9+8 по системе «гол+пас» в 14 матчах сезона. Для справки: за весь прошлый сезон Артем набрал 8+11.

Сергей Семак // Global Look Press

У ЦСКА же дела куда хуже. Да, на неделе команда Виктора Ганчаренко впервые за месяц победила, но, как косвенно признался сам тренер «армейцев», победа эта была добыта вопреки, а не благодаря: «Уфа» не реализовала несколько явных голевых моментов, а ЦСКА решил исход игры благодаря индивидуальной игре Яки Бийола в атаке.

Матчи между этими командами в прошлом сезоне получились весьма яркими: ЦСКА в домашнем матче замучил уставших питерцев прессингом, а «Зенит» в ответной игре отпраздновал чемпионство красивой победой.

Т/к «Матч ТВ», 2 ноября в 18:25 по мск.

Далее изучим воскресную программу матчей. В Бергамо местная «Аталанта» примет «Кальяри».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини идет первой после «Ювентуса» и «Интера». Бергамаски забили невероятные 30 мячей в 10 стартовых турах.

Правда, необходимо отметить, что с обороной у «Аталанты» все довольно скверно: команда в среднем пропускает больше одного гола за игру.

Но дорогого стоит тот факт, что бронзовые призеры прошлого сезона не посыпались из-за игры на два фронта: да, в Лиге Чемпионов все плохо, но в Серии А лучше быть не может.

«Аталанта» празднует гол в ворота «Наполи» // Global Look Press

«Кальяри» же смело можно называть главной сенсацией старта сезона в Италии. Летом сардинцы усилились Раджой Наингголаном, который вернулся на остров ради супруги, борющейся с онкологическим заболеванием. И игроки мирового уровня в центре поля помогают «Кальяри»: команда, в прошлом сезоне занявшая 15-е место (три очка от зоны вылета), после 10 туров сейчас занимает пятое место в Серии А.

В отличие от «Аталанты», «Кальяри» не являются очень результативной командой: они забили в два раза меньше голов, чем бергамаски. Тем более необходимо учитывать, что сардинцы, начав с двух поражений, не проигрывают почти два месяца: победа на выезде над «Наполи», выездная ничья с «Ромой».

Т/к «Матч! Футбол 2», 3 ноября в 14:25 по мск.

Далее – еще одна центральная игра в РПЛ: в Краснодаре местный клуб сыграет с «Ростовом».

Команда Валерия Карпина находится в не лучшей форме: поражения от «Зенита» и «Спартака», между которыми была непростая победа над «Сочи». Очевидно, что ростовчане, играющие почти весь этот сезон одним составом, уже близки к физическому спаду (если еще не вошли в эту фазу). Главный тренер команды открыто признает, что «Ростов» «слил» Кубок, выпустив резервный состав на матч со «Спартаком».

Валерий Карпин // Global Look Press

Получается, что нынешний состав не в силах выдержать график с двумя матчами на неделе. И это пугает перед очередным крупным поединком с участием «Ростова».

«Краснодар» же выглядит противоречиво. С одной стороны, недавно были набраны очки в Турции в матче с «Трабзонспором», но с «Оренбургом» команда Мурада Мусаева очки вновь потеряла.

В чемпионате «быки» не проигрывают после матча с ЦСКА, но в четырех матчах были добыты лишь две победы. Сейчас «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка, поэтому несколько уставший «Ростов» может стать подходящим соперником для улучшения своего турнирного положения.

Т/к «Матч! Премьер», 3 ноября в 15:55 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет игра в Англии, где «Кристал Пэлас» в Лондоне примет «Лестер Сити».

Обе эти команды можно назвать сюрпризами старта сезона. «Лестер» на прошлой неделе уничтожил «Саутгемптон», забив рекордные девять мячей, и «лисы» сейчас идут первыми после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» же сейчас идет шестым, опережая «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» в турнирной таблице. Команда Роя Ходжсона в этом сезоне уже победила МЮ на выезде, набрала одно очко на «Эмирейтс» и одолела «Вест Хэм» на Олимпийском стадионе Лондона.

ФК «Лестер Сити» // Global Look Press

Команда Брендана Роджерса продолжает прогрессировать: доставляет проблемы грандам (победа над «Тоттенхэмом», ничья с «Челси» и два упорных выездных поражения от «Юнайтед» и «Ливерпуля») и одерживает доминирующие победы над равными по уровню коллективами (то самое избиение «Саутгемптона»). Очевидно, что «лисы» уже воспринимаются как претенденты на Лигу Чемпионов. Поэтому подобные матчи могут стать даже большей проверкой, нежели матчи с «топами» АПЛ.

Сервис Okko Sport, 3 ноября в 16:55 по мск.