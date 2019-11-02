Конец первого круга РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru

В центре внимания
Фото в статье: Виктория Савицкая
Спасатели выходного дня. Одни сутки добровольческого отряда "СпасРезерв"
Крестьяне передумали переименовывать свое село в честь Путина
Страна Зорро. Почему в России участились самосуды

Новости дня

02 ноября, суббота

[15:56]В Испании пообещали помочь Грете Тунберг попасть на конференцию ООН в Мадриде
[15:30]В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления более 30 детей в отеле
[14:56]Коммунисты просят позволить Сергею Левченко участвовать в выборах в 2020 году
[14:23]Охранник детского сада, где убили 6-летнего мальчика, арестован на два месяца
[13:59]В Ленобласти восьмиклассник ранил сверстника ножом в живот
[13:25]Аномальные для ноября +13 градусов ожидают москвичей на следующей неделе
[12:34]Британская полиция находится на связи с властями Вьетнама по делу о 39 трупах
[12:05]Командирам воинской части, где солдат расстрелял сослуживцев, грозит увольнение
[11:23]Против мэра Киева возбудили дело по требованию Высшего антикоррупционного суда
[10:53]Виктор Садовничий рассказал об интересе к делу Азата Мифтахова
[10:04]Государственный долг США побил очередной рекорд
[09:43]По факту гибели людей при аварии на танкере в Приморье возбудили уголовное дело

01 ноября, пятница

[18:04]Минобороны отрицает, что в Забайкалье госпитализируют военных из-за стресса
[17:56]Светлакову предлагали деньги за участие в споре про храм в Екатеринбурге
[17:51]Автором саундтрека к российскому блокбастеру стал Майк Шинода из Linkin Park
[17:25]Кирилл Черкалин частично признал свою вину по миллиардному иску
[17:24]Мониторинг ВШЭ выявил рост расслоения между ведущими и провинциальными вузами
[16:28]Температуры грядущей зимы в России будут в пределах или выше нормы
[16:27]Движение "За права человека" намерено оспорить свою ликвидацию в ЕСПЧ
[16:26]Материалы проверки МВД по делу Ивана Голунова засекречены
[15:37]Минфин сообщил о распространении налогового режима для самозанятых на всю страну
[14:58]"Деловая Россия" предлагает не преследовать бизнес, желающий работать "в белую"
[14:56]На южносахалинца завели уголовное дело за распространение интимных снимков жены
[14:20]В СИЗО умер задержанный из Раменского, убивший летом 25-летнюю девушку
[14:18]Зеленский подтвердил, что развод войск в Петровском запланирован на 4 ноября
[13:46]Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
[13:30]СМИ заявили об утечке данных граждан на сайте кубанской прокуратуры
[13:27]Невозможность выдачи ипотеки семьям, использующим маткапитал могут урегулировать
[13:26]ФБК сохранил статус иноагента, поскольку "не отказался публично от средств"
[13:24]Работников "Седьмой студии" оставили на свободе, несмотря на просьбу обвинителей
[12:00]Фигурант "списка Титова" получил 3 года общего режима за мошенничество
[11:50]Глава СПЧ Фадеев попросил проверить законность обысков в "Мемориале"
[11:49]Москва, Татарстан и СПб стали лидерами по инновационному развитию регионов
[10:59]Хирург, повредивший пациентке череп во время ринопластики, бежал за границу

31 октября, четверг

[18:01]Минкульт изменит систему субсидирования кино после критики Счетной палаты
[17:51]Пожилого петербуржца госпитализировали с ожогами после прорыва теплосети
[17:44]Паломниками в России смогут заниматься только религиозные организации
[17:29]Один тигр умер, еще девять пострадали при перевозке в грузовике из Рима в РФ
[17:29]Фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов зачитал рэп в суде
[17:23]Пьяный мужчина пришел в детский сад Нарьян-Мара и зарезал ребенка


Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: Global Look Press
Как обновить гардероб с пользой и даже с выгодой для кошелька
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Чем можно заменить пластиковые пакеты из магазинов?
Артем Дзюба, Брендан Роджерс и Магомед-Шапи Сулейманов // Global Look Press
Конец первого круга РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru
Лучшие мероприятия для детей и родителей в школьные каникулы
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Конец первого круга РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru

Спорт
12:53, 02 ноября 2019

Артем Дзюба, Брендан Роджерс и Магомед-Шапи Сулейманов // Global Look Press
Артем Дзюба, Брендан Роджерс и Магомед-Шапи Сулейманов // Global Look Press

Битва Рима и Неаполя, погоня «Лестера» за Лигой Чемпионов и дерби столиц в России: гид по главным матчам выходных.

В субботу состоится одна из главных игр выходных: «Рома» примет «Наполи».

Римляне постепенно улучшают свое положение в Серии А. На счету команды Паулу Фонсенки две победы подряд. По-прежнему в чемпионате Италии «волки» являются крайне неуступчивой командой: лишь одно поражение в стартовых 10 турах.

Но кадровые проблемы вынуждают римлян принимать нестандартные решения: с «Удинезе» и «Миланом» в опорной зоне сыграл номинальный центрдэф Джанлука Манчини. Не самое лучшее положение, если учесть, что еще двумя сезонами ранее в центре играли Наингголан и Де Росси.

Крис Смоллинг // Global Look Press

«Наполи» же не может победить в чемпионате на протяжении двух матчей. Ничьи со СПАЛом и «Аталантой» отбросили неаполитанцев на седьмое место в турнирной таблице Серии А. При этом необходимо отметить, что игре с той же «Аталантой» команда Карло Анчелотти выглядела весьма агрессивно в атаке и могла побеждать.

Нынешние порядки в Серии А вынуждают команды вроде «Ромы» и «Аталанты» набирать очки еще старательнее: сейчас в Италии появилась команда, являющаяся ровней «Ювентусу», поэтому свободных лигочемпионских позиций осталось лишь две.

Т/к «Матч! Футбол 2», 2 ноября 16:55 по мск.

Далее отправимся в Англию, где в одном из центральных матчей тура «Арсенал» примет «Вулверхэмптон».

«Волки» смогли прийти в себя после провального старта сезона. За разгромом от «Челси» последовала серия из пяти матчей без поражений, которая включает сухую победу над «Манчестер Сити» на выезде. При этом пока наличие второго фронта не мешает команде Нуну Эшпириту Санту: в Лиге Европы «Вулверхэмптон» выиграл два матча из трех в групповом этапе.

Гранит Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению тренера // Global Look Press

Соперником главной сенсации АПЛ прошлого сезона станет «Арсенал», у которого дела плохи. Начнем с того, что в этом сезоне на счету «канониров» ни одной победы в АПЛ с разницей в два и более мячей. Да, крупные победы добывались в Лиге Европы, но это совсем не то.

А прошедшая неделя вовсе стала настоящим кошмаром для лондонцев. Сначала они упустили в домашнем матче победу над «Кристал Пэлас», где капитан команды Гранит Джака, уходя с поля, оскорбил фанатов, а в среду «Арсенал» умудрился проиграть «Ливерпулю», у которого из игроков основы в старте вышел лишь один Джеймс Милнер.

Атмосфера вокруг «Арсенала» крайне негативная: часть фанатов требует лишить Джаку капитанской повязки, а СМИ начинают распускать слухи о желании Жозе Моуринью поработать на севере Лондона.

Сервис Okko Sport, 2 ноября в 17:55 по мск.

Главной игрой тура в РПЛ станет противостояние «Зенита» и ЦСКА в Петербурге. В прошлом туре благодаря вернувшемуся править «Спартаку» команда Сергея Семака стала единоличным лидером чемпионата.

Если не считать неудачу в Лейпциге, «Зенит» не проигрывает месяц: в конце сентября действующие чемпионы проиграли «Локомотиву». И победы «сине-бело-голубые» одерживают классные: в матчах с «Уралом», «Ростовом» и «Крыльями Советов» было забито 11 мячей. А Артем Дзюба и не думает выходить из супер-режима: 9+8 по системе «гол+пас» в 14 матчах сезона. Для справки: за весь прошлый сезон Артем набрал 8+11.

Сергей Семак // Global Look Press

У ЦСКА же дела куда хуже. Да, на неделе команда Виктора Ганчаренко впервые за месяц победила, но, как косвенно признался сам тренер «армейцев», победа эта была добыта вопреки, а не благодаря: «Уфа» не реализовала несколько явных голевых моментов, а ЦСКА решил исход игры благодаря индивидуальной игре Яки Бийола в атаке.

Матчи между этими командами в прошлом сезоне получились весьма яркими: ЦСКА в домашнем матче замучил уставших питерцев прессингом, а «Зенит» в ответной игре отпраздновал чемпионство красивой победой.

Т/к «Матч ТВ», 2 ноября в 18:25 по мск.

Далее изучим воскресную программу матчей. В Бергамо местная «Аталанта» примет «Кальяри».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини идет первой после «Ювентуса» и «Интера». Бергамаски забили невероятные 30 мячей в 10 стартовых турах.

Правда, необходимо отметить, что с обороной у «Аталанты» все довольно скверно: команда в среднем пропускает больше одного гола за игру.

Но дорогого стоит тот факт, что бронзовые призеры прошлого сезона не посыпались из-за игры на два фронта: да, в Лиге Чемпионов все плохо, но в Серии А лучше быть не может.

«Аталанта» празднует гол в ворота «Наполи» // Global Look Press

«Кальяри» же смело можно называть главной сенсацией старта сезона в Италии. Летом сардинцы усилились Раджой Наингголаном, который вернулся на остров ради супруги, борющейся с онкологическим заболеванием. И игроки мирового уровня в центре поля помогают «Кальяри»: команда, в прошлом сезоне занявшая 15-е место (три очка от зоны вылета), после 10 туров сейчас занимает пятое место в Серии А.

В отличие от «Аталанты», «Кальяри» не являются очень результативной командой: они забили в два раза меньше голов, чем бергамаски. Тем более необходимо учитывать, что сардинцы, начав с двух поражений, не проигрывают почти два месяца: победа на выезде над «Наполи», выездная ничья с «Ромой».

Т/к «Матч! Футбол 2», 3 ноября в 14:25 по мск.

Далее – еще одна центральная игра в РПЛ: в Краснодаре местный клуб сыграет с «Ростовом».

Команда Валерия Карпина находится в не лучшей форме: поражения от «Зенита» и «Спартака», между которыми была непростая победа над «Сочи». Очевидно, что ростовчане, играющие почти весь этот сезон одним составом, уже близки к физическому спаду (если еще не вошли в эту фазу). Главный тренер команды открыто признает, что «Ростов» «слил» Кубок, выпустив резервный состав на матч со «Спартаком».

Валерий Карпин // Global Look Press

Получается, что нынешний состав не в силах выдержать график с двумя матчами на неделе. И это пугает перед очередным крупным поединком с участием «Ростова».

«Краснодар» же выглядит противоречиво. С одной стороны, недавно были набраны очки в Турции в матче с «Трабзонспором», но с «Оренбургом» команда Мурада Мусаева очки вновь потеряла.

В чемпионате «быки» не проигрывают после матча с ЦСКА, но в четырех матчах были добыты лишь две победы. Сейчас «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка, поэтому несколько уставший «Ростов» может стать подходящим соперником для улучшения своего турнирного положения.

Т/к «Матч! Премьер», 3 ноября в 15:55 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет игра в Англии, где «Кристал Пэлас» в Лондоне примет «Лестер Сити».

Обе эти команды можно назвать сюрпризами старта сезона. «Лестер» на прошлой неделе уничтожил «Саутгемптон», забив рекордные девять мячей, и «лисы» сейчас идут первыми после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» же сейчас идет шестым, опережая «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» в турнирной таблице. Команда Роя Ходжсона в этом сезоне уже победила МЮ на выезде, набрала одно очко на «Эмирейтс» и одолела «Вест Хэм» на Олимпийском стадионе Лондона.

ФК «Лестер Сити» // Global Look Press

Команда Брендана Роджерса продолжает прогрессировать: доставляет проблемы грандам (победа над «Тоттенхэмом», ничья с «Челси» и два упорных выездных поражения от «Юнайтед» и «Ливерпуля») и одерживает доминирующие победы над равными по уровню коллективами (то самое избиение «Саутгемптона»). Очевидно, что «лисы» уже воспринимаются как претенденты на Лигу Чемпионов. Поэтому подобные матчи могут стать даже большей проверкой, нежели матчи с «топами» АПЛ.

Сервис Okko Sport, 3 ноября в 16:55 по мск.

Поделитесь статьей:
Артем Дзюба, Брендан Роджерс и Магомед-Шапи Сулейманов // Global Look Press

Спорт

Конец первого круга РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru

Читать далее >

Нет изображения

Спорт

Защитник "Рубина", которого в бок ударил игрок "Спартака", выписан из реанимации

Читать далее >

Нет изображения

Спорт

Минспорта признало метание ножа отдельной дисциплиной

Читать далее >

Политика
Индира Ганди: пленница власти
Коммунисты просят позволить Сергею Левченко участвовать в выборах в 2020 году
Против мэра Киева возбудили дело по требованию Высшего антикоррупционного суда
Зеленский подтвердил, что развод войск в Петровском запланирован на 4 ноября
Общество
"Я устал от такой жизни": правнук Иосифа Сталина молит о помощи
В Испании пообещали помочь Грете Тунберг попасть на конференцию ООН в Мадриде
Охранник детского сада, где убили 6-летнего мальчика, арестован на два месяца
Аномальные для ноября +13 градусов ожидают москвичей на следующей неделе
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Если раньше мы брали пример с Запада, теперь может стать модным кивать на Китай, где власти не заморачиваются проблемами прав граждан

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Может, правоохранителям обратить свои взоры на чиновников? Не исполняешь закон – значит, сам оскорбляешь символы власти, и вот тебе статья

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Подтверждается давний тезис о том, что опасны для путинистов люди с любыми убеждениями, а неопасны и желательны только проплаченные сторонники


Культура и ТВ
Алексей Колосов "День рождения с друзьями"
Автором саундтрека к российскому блокбастеру стал Майк Шинода из Linkin Park
Минкульт изменит систему субсидирования кино после критики Счетной палаты
Счетная палата раскритиковала систему предоставления субсидий кинопроизводителям
Шоу-бизнес
Светлана Лобода: У меня кое-что застраховано
Шнур: У каждого человека есть право на вранье
Светлаков связал закрытие шоу "Прожектор­перисхилтон" с цензурой на "Первом"
Ирина Понаровская спела на празднике директора

Здоровье
Высокий уровень тестостерона в организме повышает риск рака простаты
Путин предложил подумать над ужесточением наказаний для врачей за ошибки
Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься
Беременным без осложнений можно без риска рекомендовать домашние роды
Туризм
Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х
Паломниками в России смогут заниматься только религиозные организации
В Минтрансе надеются на выделение субсидий авиакомпаниям уже в текущем году
Первые японские туристы отправляются на Южные Курилы
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Невозможность выдачи ипотеки семьям, использующим маткапитал могут урегулировать
В Москве начали продавать квартиры площадью меньше парковочного места
Свежий номер

Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Константин Богомолов. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
Врач, поэт и взяточник Борис Котов
ОПГ "Белые халаты". Как покупают справки об инвалидности мошенники и террористы
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Шнур:
У каждого человека есть право на вранье
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Дмитрий Глуховский // фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Путин одержим властью
Юрий Ганус. Фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Ганус:
Были бы сейчас 30-е, меня бы, наверное, уже расстреляли
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Селим Бенсаад – художник, внук Якова Джугашвили и правнук Иосифа Сталина
"Я устал от такой жизни": правнук Иосифа Сталина молит о помощи
Игорь Горланов // кадр: 27 КАНАЛ ВСЁ ХОРОШО / YouTube
Как кузбасский сирота власть оскорбил
Кадр из сериала «Екатерина»
Раздвоение Александровой
"Мы работаем на оборону": цену русского летающего автомобиля держат в тайне
Экспертиза на наличие алгоколя в крови погибшего ребенка // кадр: YouTube
Эксперт о деле нового "пьяного мальчика": Будут жонглировать документами

Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Мохаммед Али // фото в статье: Global Look Press
Величайший: история жизни Мохаммеда Али
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Как откладывают на пенсию и сколько получают в старости американцы
Татьяна Буланова // фото в статье: Global Look Press
В какие приметы и суеверия верят российские звезды?
Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
^