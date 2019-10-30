Минспорта признало метание ножа отдельной дисциплиной

Министерство спорта РФ признало спортивное метание ножа отдельным видом спорта, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее эта дисциплина была частью вида спорта, именуемого универсальным боем. В течение трех лет добиться особого статуса для метания ножа старался пенсионер и вице-президент Общероссийской спортивной федерации «Универсальный бой» Андрей Трохов.

«Это [метание ножа] дисциплинирует, развивает глазомер и выдержку. Чемпионами, как правило, становятся люди флегматичные и психологически устойчивые», — характеризует дисциплину спортсмен.

Андрей Трохов живет в городе Пушкино, где с 2016 года проводит соревнования по метания ножа. Три года назад на мероприятие приезжали представители из шести-восьми стран, а в этом году принять участие в спортивных состязаниях планируют участники из 25 стран.