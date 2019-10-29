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WADA пообещало до конца ноября изучить данные России по допинг-пробам

Спорт
07:49, 29 октября 2019

WADA отчиталось о получении от РФ дополнительных ответов на вопросы по работе Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.

«Эти вопросы дали возможность Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Министерству спорта России объяснить ряд несоответствий в рамках решения WADA от 17 сентября 2019 года о старте официальной процедуры против РУСАДА по вопросу о соблюдении требований», — говорится в заявлении.

В WADA подчеркнули, что специалистам комитета по соответствию предстоит изучить большие объемы сложного материала, в связи с чем невозможно точно определить четкий график и дату окончания работы по этому вопросу. Однако агентство выразило надежду, что рассмотрение полученных от России дополнительных ответов на развернутые вопросы технического характера по деятельности Московской антидопинговой лаборатории будет завершено до конца ноября.

После изучения данных комитет «будет в состоянии сформулировать рекомендацию по вопросу о невыполнении (норм WADA) и о возможных последствиях этого».

Напомним, в конце сентября эксперты WADA сообщили об обнаружении новых доказательств возможных манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана агентству для изучения. В связи с этим российским спортивным властям были даны три недели на предоставление объяснений, после чего появилась информация об угрозе отстранения российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

 

Теги: Допинг-скандалы

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