Казань посоперничает с Минском за проведение матча Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о решении отправить заявку на проведение матча Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Подписанный документ от Российского футбольного союза направят в Союз европейских футбольных ассоциаций 28 октября, передает «Интерфакс».

Для проведения матча в регионе готовы предоставить площадку стадиона «Казань Арена». Продвижением проекта проведения Суперкубка в республике занимается сам мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Заявку поддержали в комитете правительства РФ по вопросам культуры и спорта, в министерстве спорта и межведомственной комиссии по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований.

В сентябре о готовности принять Суперкубок УЕФА-2022 в Минске говорил президент Беларуси Александр Лукашенко.