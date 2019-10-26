Петерс Покровскис: Правда ли, что "Торпедо" "сливается"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о слухах, которые ходят вокруг будущего отказа московского «Торпедо» выступать в РПЛ.

В Футбольной национальной лиге завершился первый круг, по итогам которого на первом месте неожиданно для многих (в том числе и для части самих игроков) идет столичное «Торпедо». О результатах «черно-белых», о качестве их игры, об успехах тренерского штаба говорилось уже много; сначала как о чуде, затем — как о совпадении, а после уже как об абсолютной и неоспоримой закономерности. Но нынче, когда, видимо, наступило пресыщение чисто игровыми моментами, публика принялась разносторонне обсуждать последнее интервью владельца москвичей Романа Авдеева. Главная его суть — что Авдеев уходит от прямого ответа на вопрос о будущем команды. И уходит настолько, признаться, неизящно, что впору присмотреться к его фразам, а потом и поверить, что вопрос повышения в классе для «Торпедо» не стоит — и стоять не будет, даже если москвичи выйдут в Премьер-лигу.

Хуже того, что в следующем же туре торпедовцы дома проиграли «Чертаново» (0:1), и кое-кто уже увидел в этом либо косвенное влияние того самого интервью на некую демотивацию команды либо даже прямое на нее давление. Но мы не будем преломлять слова Авдеева, а отойдем от слов к действиям, посмотрев на ситуацию изнутри и снаружи — тем более что с этой точки зрения все выглядит иначе.

1. Изменения цели сверху не было

Некоторое время назад, когда «Торпедо» только выбилось в лидеры, один человек из клуба на условиях анонимности посетовал мне: мы, конечно, бьемся, но до сих пор нам не сказали ни «да», ни «нет». Ребята хотят выиграть лигу — но ни единого, мол, сигнала.

А интересоваться было уже справедливо. Даже тогда было понятно: время пройдет, а москвичи если уж не продолжат возглавлять лидирующую группу, то уж по меньшей мере задержатся в ней. И всем хотелось понимания, как видит эту ситуацию руководство. Ну, было это «выигрывать в каждом матче», но за этим-то что стоит? Однако руководство что тогда, что сейчас как ходило, так и ходит на игры и как тогда, так и сейчас свое отношение к ситуации не выражает. В этих обстоятельствах в команде предпочитают думать так: главное — что нет указаний сдаваться; а в остальном — таков Авдеев. Бизнесмен, миллиардер, которые обычно не любят ни бросать слов на ветер, ни давать несбыточных обещаний.

2. Не видно «сдачи» со стороны игроков

Как рассказывали мне профессионалы, времена намеренных поражений уровня «все убегаем от мяча в сторону» давно прошли. Когда игру сдает целая команда — это хорошо видно, поэтому куда легче, если надо «расписать» матч, ангажировать пару-тройку ключевых игроков. Тогда результат становится зависим всего от нескольких эпизодов, а там уж даже профессионал едва разберет, специально ли ты недобежал или недоборолся с соперником или просто ты действительно выглядишь чуть хуже оппонента.

Я тщательно присматривался к торпедовцам и в упомянутой игре с «Чертаново», и в тяжелейшем матче против «Чайки» (2:1) и не заметил проигранных эпизодов, которые бы откровенно намекали на плохие внутренние мотивы самих игроков. Если центральный защитник Божин где-то изредка уступал в единоборствах и это приводило к голам, то такое бывало и прежде, в том числе в победных для «Торпедо» играх. Если полузащитник Олег Калугин обрезался в центре поля, то это случалось и раньше. Если на поле больше не выходит форвард Евгений Татаринов — то оно и правильно, игровым интеллектом парень пока ну никак не блещет. И то, что в игре с «Чайкой» наконец отличился (еще и дважды!) Иван Сергеев, вернувшись на вершину списка бомбардиров — это тоже вклад в копилочку «антислива».

3. Информационная политика клуба не меняется

Ну а самым, возможно, лучшим индикатором ситуации является информационная политика «Торпедо». Пресс-служба любого клуба, даже если этого не говорит, всегда в курсе его стратегии, ведь их завуалированная задача — каждым материалом напоминать об итоговой цели. По хотя бы паре комментариев игроков, которые обычно составляют базу информационной стратегии любой команды, всегда просто заметить, на что нацелены наверху. Что педалируется, а о чем умалчивается. Что преподносится, а что распыляется.

В этом смысле «Торпедо» является образцом ригоризма: как в первых же программках игроки начали говорить о невероятном рабочем процессе, максимальной отдаче и первых местах, так ничего и не меняется. А в последней на данный момент беседе запасной вратарь Николай Цыган и вовсе открыто комментирует то самое высказывание Авдеева, с которого и начался весь сыр-бор. И комментирует, конечно, теми же победоносными тонами, какими общались и его партнеры, месяцем, двумя и тремя ранее. Более чем показательно…

Так что общая неуверенная игра в последних матчах — это, скорее, следствие тяжелого календаря (пять встреч за две недели), проблем со скамейкой (дисквалификации и травмы) и, конечно, традиционно тяжелых по русской осени полей: ради простой по логике передачи тому же Сергееву на пустые ворота Илье Самошникову пришлось неестественным образом складываться и пластаться на газоне. И, кстати, Самошников мог бы забить той самой «Чайке» и третий, но в нужный момент просто не справился с мячом.

Впереди у «черно-белых» два матча с «Балтикой» — в чемпионате и кубке, — и я бы уже не ждал от этих игр стопроцентно успешного результата. И вовсе, как вы понимаете, не из-за Авдеева...