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Два столичных дерби и повторение финала ЛЧ: футбольный гид Sobesednik.ru

Спорт
02:03, 26 октября 2019

Доменико Тедеско, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Арнор Сигурдссон // Global Look Press
Доменико Тедеско, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Арнор Сигурдссон // Global Look Press

Первое большое испытание для Тедеско, матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» и рурское дерби в дайджесте Sobesednik.ru.

В субботу мы выделим один матч. В Гельзенкирхене местный «Шальке» примет «Боруссию».

Сейчас в Бундеслиге наблюдается невероятная плотность в верхней части турнирной таблицы. Лидирующий «Гладбах» и находящийся на девятом месте «Байер» разделяет всего два балла. И это после 8 туров.

«Шальке» пытается перезагрузиться после провального прошлого сезона: в команду пришел Дэвид Вагнер, выводивший в АПЛ «Хаддерсфилд». «Кобальтовые» неплохо начали сезон, но в последних двух матчах начались проблемы: ничья с «Кельном» и поражение от «Хоффенхайма».

В этом сезоне самым ярким по цифрам игроком «Шальке» является Амин Арит, забивший четыре мяча.

Торган Азар // Global Look Press

«Боруссия» же переживает не лучшие времена. Команда классно усилилась летом, но качественного улучшения игры не произошло. В чемпионате «шмели» на прошлой неделе выбрались из трехматчевой серии без побед.

На этой неделе команда Люсьена Фавра провела крайне неубедительный матч с «Интером» в Лиге Чемпионов, заметно усложнив свое турнирное положение в этом турнире. На протяжении всей недели СМИ писали, что дортмундский клуб рассматривает возможность пригласить Жозе Моуринью в случае увольнения Люсьена Фавра. Победа в рурском дерби может прилично укрепить позиции швейцарского тренера.

Т/к «Матч! Футбол 3», 26 октября в 16:25 по мск.

Воскресенье начнем с матча в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Зенит».

Команда Миодрага Божовича смогла ожить после провального старта сезона: после вылета из Кубка России «Крылья» одержали три победы подряд в РПЛ, причем победы «сухие» и над непосредственными конкурентами. Благодаря успешному отрезку волжане смогли взлететь в турнирной таблице до седьмого места, остановившись лишь в одном балле от еврокубковой зоны.

Сердар Азмун // Global Look Press

«Зенит» же находится в непонятном положении. С одной стороны, на выходных была доминантная победа над «Ростовом»: шесть забитых мячей и полное превосходство над прямым конкурентом. Но с другой стороны, была провальная игра в Лиге Чемпионов с «Лейпцигом», где «Зенит» уже не был таким агрессивным и смелым.

Сейчас в РПЛ питерцы бьются за первую строчку с «Локомотивом»: москвичи так же имеют 29 очков, но превосходят «Зенит» благодаря победе в очном матче. Пгсле тяжелого выезда в Германию поездка в Самару не выглядит легкой прогулкой: «Крылья» явно в форме, а Семаку вновь придется прибегать к ротации.

Т/к «Матч! Премьер», 27 октября в 13:50 по мск.

Следом в Москве состоятся два центральных матча тура. Начнем с самого главного: лидер чемпионата «Локомотив» примет «Спартак».

Команда Юрия Семина испытывает колоссальные кадровые проблемы: отсутствуют Рыбус, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов, Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич. Но, несмотря на весь этот ужас, «Локо» умудряется идти на пятиматчевой победной серии в РПЛ. 

Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Брайан Идову // Global Look Press

Да, в ЛЧ «красно-зеленые» дважды проиграли. Но кому проиграли? «Атлетико» и «Ювентус» смело можно назвать претендентами на победу в Лиге Чемпионов, а им «железнодорожники» проиграли более чем достойно.

«Спартак» же готовится к очень сложному матчу. В игре с «Рубином» команда теперь уже Доменико Тедеско испытывала проблемы в первой части игры, но ближе к финальному свистку смогла создать несколько моментов у ворот казанцев.

Теперь же «красно-белым» предстоит встретиться с, пожалуй, самой стабильной командой нынешнего сезона РПЛ. Команда Юрия Семина в прошлом туре очень спокойно обыграла «Ахмат» с четырьмя игроками основного состава.

Но на руку «Спартаку» может сыграть физическая и психологическая усталость вице-чемпионов. Юрий Семин давно нас приучил, что даже из полутора поломанных футболистов он может собрать состав, который в худшем случае может сыграть на 0:0, но у «Спартака» был полноценный недельный цикл, а уровень тренера и состава у «красно-белых» повыше, чем у «Ахмата».

Т/к «Матч ТВ», 27 октября в 16:25 по мск.

Параллельно начнется игра на северо-западе столицы: на «ВЭБ Арене» ЦСКА попытается выйти из кризиса, а «Динамо» попробует выползти из зоны вылета. Команда Виктора Ганчаренко сподобилась на серию из четырех матчей без побед, а «Динамо» без побед уже два месяца. Поэтому сейчас не лучшее время для дружеского дерби.

Как кажется, проблемы ЦСКА в большей степени психологические. Атакующие игроки не реализуют множество моментов, что бьет по настрою и концентрации. Разумеется, есть сложности и сугубо игровые: «армейцы» (что признает сам тренер) гораздо хуже играют во вторых таймах, чем в первых. Связано это с энергозатратной тактикой Виктора Ганчаренко: нынешний ЦСКА смело можно называть самой прессингующей командой РПЛ.

Виктор Ганчаренко // Global Look Press

Это может негативно сказаться на «Динамо»: «бело-голубых» сложно назвать самой организованной командой. В прошлом матче с «Краснодаром» новый тренерский штаб команды перешел на схему с тремя защитниками, но порядка в обороне это не прибавило. А ЦСКА может воспользоваться тем, что нестабильная команда перешла на незнакомую формацию.

На что может давить «Динамо»? Прежде всего на психологические проблемы «армейцев». Даже скромные соперники «красно-синих» получали шанс для контратаки, который нужно использовать. «Ференцварош», «Уфа» и другие использовали. Готово ли «Динамо»?

Т/к «Матч! Премьер», 27 октября в 15:55 по мск.

Далее перенесемся в Англию, где состоится главная игра выходных: «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм».

После финала Лиги Чемпионов многое изменилось. «Красные» стали почти идеальной машиной уже и в АПЛ, а «шпоры» очень сильно сдали в игровом плане. Команда Юргена Клоппа на прошлой неделе впервые себе позволила потерять очки, сыграв вничью на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед», притом что единственный гол МЮ был забит при спорных обстоятельствах.

Сон Хын Мин, Харри Кейн и Эрик Ламела // Global Look Press

Зато на неделе «красные» размазали «Генк» в Лиге Чемпионов. «Тоттенхэм» тоже уверенно разделался со своим соперником в ЛЧ: в Лондоне вице-чемпионы Европы разгромили «Црвену Звезду».

Но в АПЛ у команды Маурисио Почеттино все хуже. Уже два матча лондонцы не могут победить, хотя в соперниках были более чем скромные «Брайтон» и «Уотфорд».

Уже долгое время по британским СМИ ползают слухи, что аргентинский наставник «Тоттенхэма» может быть уволен. После убедительной победы в Лиге Чемпионов бура должна несколько успокоиться, но очередную невыразительную игру в АПЛ принять будет сложно, несмотря на то, что в соперниках будет «Ливерпуль».

Сервис Okko Sport, 27 октября в 19:25 по мск.

Заключительной нашей рекомендацией станет матч в Риме, где одноименный местный клуб примет «Милан».

Сейчас обе команды далеки от идеального состояния. «Рома» переживает жуткую эпидемию травм. Настолько жуткую, что появились новости об интересе клуба к Джеку Родуэллу, который был крут разве что в старых версиях игры FIFA.

У «Милана» проблемы еще более серьезные. Клуб быстро разочаровался в работе Марко Джампаоло. Тренер с атакующей философией не смог за семь туров поставить «россонери» итальянские «стеночки-забегания», поэтому его заменил Стефано Пиоли, ранее работавший в «Фиорентине».

Стефано Пиоли // Global Look Press

Несмотря на все трудности, в этом сезоне «Рома» является крайне неуступчивой командой: лишь одно поражение в восьми турах. Но при этом римляне уже четыре матча подряд во всех турнирах не могут победить: по две ничьих в Лиге Европы и Серии А.

Однако форма «Милана» просто кошмарная. При Джампаоло команда выиграла лишь три матча, остальные проиграв. Пиоли свою работу начал с бестолковой ничьей в матче с «Лечче», где южанам дважды удавалось отыгрываться по ходу встречи. Этг все, что вам нужно знать об игровой дисциплине «Милана».

Т/к «Матч ТВ», 27 октября в 19:55 по мск.

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Доменико Тедеско, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Арнор Сигурдссон // Global Look Press

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