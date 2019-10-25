Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в "команду недели" Лиги Европы УЕФА

20-летний вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов попал в состав «команды недели» Лиги Европы УЕФА, которая собрана из представителей команд третьего тура группового этапа чемпионата, передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт мероприятия.

На это, предположительно, повлиял прошедший накануне матч между «Краснодаром» и турецким «Трабзонспором», который завершился со счетом 2:0 в пользу команды из России. После этой победы «Краснодар» поднялся на третье место в групповом зачете. Как сообщает портал «SportBox», Сафонов в этом матче совершил шесть сейвов.

В команду недели также были определены защитники Айлтон («Карабах»), Оуэн Вейндал («Алкмаар»), Артем Шабанов («Динамо» Киев), Серхио Эскудеро («Севилья»); полузащитники Франко Васкес («Севилья»), Теун Коопмейнерс («Алкмаар»), Дани Кинтана («Карабах»); нападающие Уссама Идрисси («Алкмаар»), Роман Яремчук («Гент»), Николя Пепе («Арсенал»).