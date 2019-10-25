Проблемы в головах: ЦСКА потерпел третье поражение в Лиге Европы

Столичный ЦСКА сделал свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы призрачными, проиграв третью игру подряд.

Команда Виктора Ганчаренко проживает две жизни в этом сезоне. Одна из них выходит вполне неплохой: хорошая форма и игра, стабильный набор очков и высокая позиция — в РПЛ. Вторая же — в еврокубках — сеет лишь мрак и депрессию: три очень плохих матча, три заслуженных поражения.

Но в ЦСКА работают живые люди, поэтому одно на другое влияет самым прямым образом. Если взглянуть на матчи ЦСКА до Лиги Европы, то мы видим крутую картину. Сейчас же москвичи не могут победить уже четыре матча к ряду. Если учитывать тот факт, что команда у Виктора Ганчаренко весьма молодая, то такие проблемы могут сильно бить по голове.

Ведь если это не ментальные сложности, то сложно найти другие причины, почему футболисты «армейцев» в матче с «Ференцварошем» не реализовали столько убойных моментов. Впервом тайме ЦСКА выглядел прилично: контролировал мяч и территорию, создавал моменты у ворот гостей.

Да, у команды Сергея Реброва получилось провести пару хороших контратак, но не более. Хозяевам удавалось вскрывать глубокую оборону «Ференцвароша», создавать моменты для удара. Даже случались атаки на скорости. Моменты были на любой вкус, но голов не было.

Казалось, что каждый неиспользованный момент у ворот гостей будет убивать ЦСКА психологически, но глупостей «красно-синие» себе не позволяли. Во втором тайме венгерская команда сумела несколько отжать «армейцев» от своих ворот, но моменты продолжали возникать: ЦСКА нанес девять ударов из пределов штрафной, что можно считать неплохим показателем. Но Влашич и Сигурдссон не реализовывали выходы один на один, Сантос не попадал из убойной позиции, а Чалов продолжает пребывать в сильной апатии, несмотря на свои бесконечные потуги преодолеть черную полосу.

А «Ференцварош» сделал то, чего не смог сделать ЦСКА: венгры реализовали созданный момент. На 87-й минуте в центре поля (при Бистровиче и Бийоле на поле) образовалась дыра, которой воспользовались гости. Игрок «Ференцвароша» совершил проникающую передачу в штрафную, а Игорь Дивеев допустил двойную ошибку: сначала проспал забегание своего игрока и позволил ему сильно пробить по воротам, а затем не успел подобрать мяч после сейва Игоря Акинфеева. В итоге гости организовали гол из вратарской площади ЦСКА.

Вот уже после этого события ЦСКА встал. Энергозатратный стиль Виктора Ганчаренко уже много матчей не учитывает сценария, где «армейцам» нужно спасать игру в концовке. Лишь трижды в этом сезоне ЦСКА сумел забить после 80-й минуты (речь о матчах во всех турнирах): два гола тонущему «Тамбову» и ничего не решавший пенальти Николы Влашича в матче с «Ростовом». А еще ЦСКА в этом сезоне лишь один раз сумел набрать очки в игре, в которой он проигрывал по ходу матча — то была гостевая победа над тульским «Арсеналом».

Очевидно, что это главная претензия к нынешнему тренерскому штабу «армейцев». Задор, молодость и веселье — это, конечно, очень круто, но сейчас у ЦСКА наступил отрезок сезона, где очки нужны в каждом матче, потому что разбазарено их уже прилично.

Сейчас у ЦСКА, за исключением левого и одного центрального защитника, оптимальный и сильнейший состав: Чалов, Сигурдссон, Влашич, Фернандес, Ахметов и Обляков вернулись не вчера. Просто у этого состава «красно-синих» впервые за полтора года наметилась явная игровая проблема. И очень любопытно посмотреть, за счет чего Виктор Ганчаренко будет ее решать.