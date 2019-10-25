Гимнаст Нагорный заявил, что победить в Катаре удалось из-за "голода"

Выигравший на прошлой неделе три золота на Чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный рассказал в интервью «Советскому спорту» о сборах в Японии.

Спортивные тренировки перед Кубком России у россиян проходили в небольшом японском городе. По словам Никиты Нагорного, у спортсменов не возникало проблем с едой, но все время приходилось спать в отеле на полу.

«Но это, кстати, прикольно. Удивительно, но за все это время у меня ни разу ни спина, ни шея не болели. Я поначалу подстилал три матраца. Потом – два. Потом на один перешел. Ничего! Даже шутил в интервью японским журналистам, что как вернусь в Россию – выброшу кровать», — говорит гимнаст.

Нагорный отметил, что в Японии проживают «настоящие фанаты спорта»: на ежедневных тренировках спортсменов встречали по пять-шесть камер, а беседовать с журналистами приходилось каждые два-три дня.

На прошедшем в Катаре чемпионате мира Никита Нагорный получил высшие награды в личном, командном многоборье и в опорном прыжке.

Обойти китайцев, по его словам, у российских спортсменов получилось из-за «голода»: «Они [китайские соперники] и прошлый чемпионат выиграли. И многие из предыдущих. А мы приехали голодными. Желания у нас было больше».