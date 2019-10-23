В США приняли "закон Родченкова", вводящий уголовную ответственность за допинг

Палата представителей Конгресса США приняла закон, названный в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Документ вводит уголовную ответственность за участие в международных допинговых сговорах. Он, в частности, предусматривает штрафы до миллиона долларов и лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на западные информагентства, сам Родченков, комментируя принятие акта, заявил, что борьба с нарушениями в спорте достигла нового уровня эффективности.

Напомним, что Григорий Родченков объявил о существовании в РФ государственной системы поддержки допинга на Олимпийских играх в Сочи. Он стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое проводило расследование по данной ситуации.