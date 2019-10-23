В Бельгии посредством эвтаназии ушла из жизни чемпионка Паралимпийских игр

Страдавшей от неизлечимого и прогрессирующего заболевания чемпионке Паралимпийских игр Марике Верворт провели эвтаназию.

Как пишет The Guardian, процедура была осуществлена 22 октября на территории Бельгии, где эвтаназия легализована с 2002 года. Спортсменке было 40 лет.

Верворт выступала на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Она завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду в гонках на спортивных колясках.

Известно, что бельгийка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц. По ее словам, сильная боль позволяла спать иногда не более 10 минут в сутки.

Кроме того, спортсменка страдала от эпилепсии. Во время одного из припадков в 2014 году она опрокинула на себя кастрюлю с кипящей водой и ошпарила ноги, после чего долгое время находилась в больнице.

Сама Верворт говорила о том, что каждая тренировка приносит ей невыносимые страдания, но при этом отмечала, что спорт является для нее спасением. «Каждую гонку я усердно тренируюсь. Тренировки, верховая езда и соревнования – это лекарство для меня. Я отталкиваюсь так сильно, чтобы буквально оттолкнуть весь свой страх», – призналась она в интервью 2016 года, после победы на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она отложила эвтаназию.

Отмечается, что Марика Верворт была активной сторонницей эвтаназии.