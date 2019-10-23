Американские исследования фиксируют быстрое старение хоккейных фанатов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) столкнулась с серьезной возрастной проблемой среди своих болельщиков, отмечает газета «Советский спорт» со ссылкой на исследование американского журнала «Спортивный бизнес». Средний возраст хоккейного фаната в США между 2000 и 2016 годами также увеличился ровно на 16 лет с 33 до 49 лет.

Как полагает спортивный обозреватель Виталий Славин, несмотря на то, что сейчас это не мешает НХЛ увеличивать свои доходы, рано или поздно старение аудитории даст о себе знать. Он отмечает, что лига активно работает над этой проблемой, сравнивая их действия с тем, как развивался хоккей в СССР. Конкуренцию с «виртуальными соблазнами», по его мнению, может составить только «прямое участие, с возможностью дотронуться, побыть рядом с, казалось бы, недосягаемой звездой», чем активно и занимается руководство и игроки НХЛ.

В качестве примера автор приводит проводимую клубом New Jersey Devils «раскрутку совершенно неготового к взрослому хоккею 18-летнего [Джека] Хьюза», который может послужить детям примером для подражания. Кроме того, он рассказывает об организованном перед матчем с «Флоридой» конкурсе детского рисунка: шаржи семилетнего победителя весь матч выводили на видеокуб вместо традиционных фотографий игроков, а у самого мальчика даже взяли интервью.

Славин отмечает, что в каждом дворце НХЛ в перерывах играют между собой команды шести-восьмилетних детей. «Пусть им дадут поиграть максимум минут пять, но видели бы вы, какими возбужденными, переполненными радостными эмоциями они возвращаются в подтрибунку к мамам и папам!» — эмоционально описывает свои впечатления от таких игр обозреватель «Советского спорта».