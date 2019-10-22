Свидетели гола. Зачем на стадионах молельные комнаты?

В Госдуме между тем перешли к действительно важным вещам. Группа депутатов, среди которых присутствуют представители всех фракций, а также три главы комитетов, внесли законопроект, предлагающий «предоставить возможность совершения религиозных обрядов на спортивных объектах». И оборудовать стадионы специальными молельными комнатами.

Да, прямо так и написали. Нет, вы не ошиблись, сейчас не 1219 год. И да, наши парламентарии всерьез решили превратить стадионы в филиалы культовых сооружений. Вообще, глядя на типичного болельщика, и не скажешь, что он, придя на стадион, испытывает непреодолимое желание вознести мольбы за победу любимой команды. Или за хороший выигрыш по ставке. Или хотя бы за то, чтобы стадион не развалился прямо во время матча и чтобы Господь уберег его от злых бакланов. Но депутатам конечно же виднее.

Внезапность возникновения идей в головах законодателей всегда вызывает множество вопросов, главные из которых «Как?» и «Зачем?». Но в этот раз у нас даже есть ответы. Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, организаторы соревнований и без них могут обустраивать молельные комнаты для болельщиков, если посчитают это нужным. Но в законе такой нормы нет, вот депутаты и решили ее прописать. Как мы и сказали в самом начале, занялись самым важным.

Гильмутдинов ссылается на то, что «помещения для религиозных обрядов есть на спорт-объектах во многих странах», не уточняя, каких именно. Если это какая-нибудь условная Саудовская Аравия, мы не удивимся. А вот «Гугл» удивил, сообщив о подобном, но только на одном и только австралийском стадионе. Ну и ладно. Депутат говорит, что их инициатива – это не хухры-мухры, а целый «посыл международному сообществу, что мы открыты». Главное, чтобы он не соврал про рекомендательный характер законопроекта. А так – чем бы депутат ни тешился, лишь бы не лез обновлять УК с КоАПом.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №40-2019 под заголовком «Свидетели гола».