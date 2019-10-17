Матчи сборных регулярно приносят футбольным клубам серьезные убытки

Обозреватель «Советского спорта» призывает радикально реформировать календарь проведения турниров чемпионатов мира и Европы.

В связи с тем, что графики турниров ФИФА и УЕФА крайне перегружены и нуждаются в реформировании, предлагается простой и эффективный выход из сложившейся ситуации. По мнению обозревателя издания Артема Зибрака, все матчи сборных в отборочных раундах чемпионатов мира и Европы следует перенести с весны и осени на единый временной период, конкретно – на июнь-июль.

Автор указывает на то, что перерывы на турниры ФИФА и УЕФА, из которых футболисты возвращаются зачастую не в лучшем психологическом и физическом состоянии, «уже давно превратились в едва ли не главную проблему клубов». Если же игроки травмируются, клубы «несут убытки самого разного рода – от расходов на лечение до недополученной прибыли от участия в различных турнирах».

В соответствии с предложенной схемой игроки будут отправляться в туры только один раз в год, что позволит сэкономить средства и силы. В частности, сборные, которым сейчас «на клубные интересы по большому счету наплевать», будут более бережно относиться к игрокам. Календарь значительно упростится и приобретет стабильность, а болельщики быстро привыкнут к простой системе.

«Выиграют от этого и сами игроки, которым не придется по несколько раз в год перестраиваться. Ведь клубы и сборные зачастую проповедуют разный футбол, используют разные схемы», – отмечает обозреватель.

Новая модель представляется крайне выгодной с экономической точки зрения, поскольку сформирует «зрительский рефлекс» на определенное время года и позволит производить «футбольный продукт» оптом, что обеспечит дополнительный доход от рекламы и телетрансляций. Кроме того, федерации смогут заключать с тренерами контракты на конкретный период вместо того, чтобы тратить огромные средства на их зарплату в течение всего года, что особенно актуально для небогатых команд.