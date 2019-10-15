Рэпер Баста вложил в приобретенный им "СКА Ростов-на-Дону" 10 миллионов

Исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал официальным владельцем ростовского футбольного клуба СКА.

В пресс-релизе клуба сообщается, что Вакуленко закрыл долги клуба и вложил около 10 миллионов рублей в его развитие.

В частности, он пригласил «профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением». На себя музыкант взял «развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», говорится в сообщении.

По словам самого Басты, который является уроженцем Ростова-на-Дону, клуб «не жил, а выживал». Рэпер, в 2018 году выступавший от города послом чемпионата мира по футболу, указал на серьезные проблемы с зарплатами игроков и сотрудников клуба. «Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», – заявил музыкант. Он подчеркнул, что предстоящая работа с ростовским клубом – «большой социальный проект».

Сообщается также, что в сезоне 2019–20 новыми партнерами СКА стали дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

В нынешнем сезоне «СКА Ростов-на-Дону» по итогам 13 туров находится с 18 очками на седьмом месте зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги.