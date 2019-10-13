Петерс Покровскис: Самый крутой матч чемпиона?

Обозреватель Sobesednik.ru — о невероятном камбэке «Торпедо» в игре со «Спартаком-2» (3:2) и потенциале «черно-белых».

Постфактум остается только подтвердить: эта игра по праву получила для своего проведения главный спартаковский стадион, «Открытие Арену». Номинально поводом стал высокий интерес: аудитория «Спартака» и «Торпедо» для большинства из их болельщиков как-никак не то что дружная, а даже братская. Фактически же для такой красочной по своему итогу встречи «Сокольники», конечно, подходить просто не могли.

В итоге шесть с лишним тысяч человек увидели самую тренерскую пока победу «Торпедо» в сезоне. После минувшей встречи с «Шинником» (2:0) таковой — тренерской — победой называли именно ту: мол, ярославцам ничего не дали сделать. Александр Побегалов сперва принялся копировать модель Сергея Игнашевича в три защитника с двумя активными краями — и атака совсем не клеилась, да еще и пропустили; а потом вернулся к своей модели, но и та не преуспела.

Здесь же событий только первого тайма хватило бы на две полноценные встречи — настолько молодые спартаковцы были активны и сильны. Как они поначалу оттирали старших соперников, как проскакивали буквально сквозь них, как резво уходили в отрыв, как вынуждали их ошибаться и фолить, насколько быстрее укрощали мяч... Не сомневаюсь, исходя из такого настроя, что Доменико Тедеско, которого называют новым главным тренером основного «Спартака», уже прятался где-то в ложах арены и высматривал усиление.

Выбирать было из кого! Столп «черно-белой» обороны Сергей Божин стартовал один-в-один раньше Александра Руденко — но так того и не догнал; точнее, догнал, но только подкатом — и лишь поднял мяч на удобную для расстрела спартаковцем торпедовского вратаря высоту. Главный «качок» гостей Руслан Магаль прокидывает мяч себе на ход — а его в пределах правил сдвигает и роняет куда менее крепкий Даниил Петрунин. Малкольм Баду парой финтов собирает вокруг себя и накручивает пятерых (!) торпедовцев, включая знаменитого Александра Рязанцева.

Однако гости боролись, выровняли и додавили. Первый гол пришел, когда на фланге и в центре стали выжигать свое вышедшие на замену Артем Самсонов и Андрей Лях соответственно. Второй — когда ненадолго махнули флангами Магаля и Илью Самошникова и последний тут же заработал пенальти. Ну а то, что решающий мяч забил новичок «Торпедо» Максим Максимов (и также успел еще раз отличиться из офсайда), что вышел он за несколько минут до того самого гола, что заменил он лучшего бомбардира команды и лиги Ивана Сергеева, который в последних матчах ушел в тень (хотя имел и продолжает иметь моменты!), — все это как вишенка на тренерском торте Игнашевича и компании.

Неподалеку от меня в пресс-ложе сидел самый, пожалуй, важный сейчас помощник Игнашевича Дмитрий Мичков, отвечающий, как он сам мне говорил, за разбор соперников и подбор «противоядия». Я не видел, что он время от времени писал в свою пухлую общую тетрадку и кому звонит по телефону прямо во время игры, но в очередной раз его работа заслужила примерно оценки такой же высокой, как его радостный прыжок с кресла при третьем голе. По секрету в клубе мне подтвердили, что торпедовцы знали о нынешнем сопернике буквально все — даже то, кто с какой минуты начинает у них «подсаживаться» — и, соответственно, когда можно начинать прибавлять. Главному тренеру «Спартака-2» Виктору Булатову в ответ на мой вопрос, не припозднился ли он с заменами, оставалось только согласиться...

Первый круг ФНЛ уже почти позади, и хотя впрямую в торпедовском руководстве никто не говорит о цели выхода в Премьер-Лигу, я уже не боюсь сделать прямой вывод. Эта команда реально способна решить такую задачу, и помешать ей может только она же сама.