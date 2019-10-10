Овечкин не может раскрыться в играх за сборную, которая "не выстроена под него"

Виталий Славин считает неуместной критику в адрес выступлений Александра Овечкина в играх за сборную России, передает «Советский спорт».

По его мнению, неудачи хоккеиста на Олимпиадах и Чемпионатах мира связана с форматом выступлений, где в одной команде собираются несыгранные спортсмены, что сильно мешает реализации спортивного таланта Овечкина, который при должном подходе показывает более высокий уровень игры, например в играх американской НХЛ, где он является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз».

Отмечается, что Овечкин уже заявил о своем участии в будущем Кубке мира и Олимпиаде-2022 в Пекине (от участия в которой Россию, впрочем, могут отстранить из-за очередного допинг-скандала).

Ему трудно «полностью раскрыть свой потенциал, если сборная не будет выстроена под него», как это происходит в Вашингтоне, считает Славин. «В "Кэпиталз" роли каждого игрока расписаны так же скрупулезно, как партии музыкантов в симфоническом оркестре. И Овечкин тут первая скрипка», — пишет обозреватель «Советского спорта».

Славин также отмечает общую проблему противостояния национальных сборных Старого Света против традиционно сильной команды Канады, которая заключается в том, что канадцы играют внутри одной системы и знают все друг про друга, а большинство спортсменов из Европы «вынуждены разрываться между двумя континентами».