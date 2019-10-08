Вслед за испанским и итальянским кланом в «Спартак» пришли немцы. Клуб с большой вероятностью возглавит немец Доменико Тедеско – почти неизвестный в России специалист, работавший до этого в «Шальке-04».

«Спартак» – дружная команда, поэтому назначения в нем происходят по-свойски. При гендиректоре Валерии Карпине, проигравшем в Испании, клуб звал на тренерский пост испанца Унаи Эмери. При главном тренере Дмитрии Аленичеве, сделавшем карьеру в Италии, в команде появился Массимо Каррера. После того как генеральным директором стал немецкий агент Томас Цорн, заговорили о тренере из Германии.

Насчет того, по какой причине в «Спартак» попал сам Цорн, существует две версии. Либо благодаря тому, что раньше он организовывал клубные сборы в Европе (было такое), либо что на сладкую должность его привел начальник Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Молодого гендира «Спартака» называют чуть ли не внебрачным сыном Прядкина, но подтверждений этому нет. Андрею Тихонову, Олегу Романцеву, снова Валерию Карпину и всем остальным, которых болельщики жаждут видеть у поля, придется подождать.

– Возможно, сейчас не лучший момент для приглашения своего, спартаковского тренера. Это будет выглядеть как затыкание дыры. А так можно было бы пригласить и Дмитрия Парфенова из «Урала», несмотря на то, что он недавно проиграл ЦСКА с разгромом (0:3). А вот в том, что в клуб придет Черчесов, о чем так много говорят, я сомневаюсь. В последний раз разговор у них с Федуном не получился, и Стас оказался в «Динамо».

Cтавки сделаны

Букмекеры ставят на Тедеско

На назначение тренера тоже принимают ставки (чем ниже коэффициент, тем выше вероятность назначения)

Доменико Тедеско – 1.20

Дмитрий Парфенов – 7.0

Валерий Карпин – 8.0

Андрей Тихонов – 8.0

Станислав Черчесов – 20.0

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2019 под заголовком «"Спартаку" помогут по-блатски?».