Бессилие в атаке и ошибки в обороне: ЦСКА уступил "Эспаньолу" в матче ЛЕ

Столичный ЦСКА провел худший матч в сезоне, без шансов проиграв команде, провалившей старт чемпионата Испании.

К сожалению, для наших команд это ситуация нередкая: вон весной «Зенит» дважды проиграл команде, которая до этого выиграла лишь два матча из 14 в 2019 году.

ЦСКА вполне мог рассчитывать на статус фаворита в поединке с «Эспаньолом». Каталонцы находятся в зоне вылета в Ла Лиге, а ЦСКА впервые за несколько лет занял чистое первое место в РПЛ. Начало игры усилило это ощущение: ЦСКА доминировал, много (и не всегда стерильно) владел мячом, доводил атаки до штрафной соперника, периодически вскрывал оборону.

Но именно до опасных моментов не доходило: «Эспаньол», что необходимо признать, прилично сыграл в обороне. ЦСКА нанес 14 ударов в сторону ворот испанцев, из которых 10 были нанесены из штрафной площади. Это довольно много, но реальным опасным моментом из этих 10 ударов вышел лишь удар Марио Фернандеса после подачи углового. Другой (и на этом все) голевой момент — это удар Николы Влашича из-за пределов штрафной, когда в игру пришлось вступить Диего Лопесу.

В остальном атаки ЦСКА не получались острыми. В конце первого тайма удалось разыграть хорошую позиционную атаку с выводом на удар Арнора Сигурдссона, но тот момент едва ли можно считать голевым.

Зато уже в первом тайме стало понятно, за счет чего «Эспаньол» собирается добывать результат. В стартовом отрезке гости очень глубоко отошли назад, без сопротивления отдав владение мячом ЦСКА. Ближе к концу первой половины игры ситуация начала меняться: «Эспаньол» начал чаще контактировать с футбольным снарядом.

Даже в минуты армейского давления испанцы показали, как они могут доставлять проблемы «красно-синим». Схема ЦСКА, особенно в позиционной атаке, состряпана таким образом, что в обороне свободного места остается много, а одного Кристияна Бистровича в опорной зоне недостаточно, чтобы контролировать контратаки соперника. Если в первом тайме у «Эспаньола» такие выпады не получались, то во второй половине все сошлось.

К сожалению, в очередной раз ЦСКА потерял защитника из-за травмы. На сей раз Игорь Дивеев был вынужден досрочно закончить матч. В перерыве вместо него вышел Седрик Гогуа, едва залечивший повреждение. В итоге новичок ЦСКА провалил матч, а его ошибка стоила москвичам гола. Обычный дальний заброс взломал оборону ЦСКА: Седрик опрометчиво оставил позицию ради единоборства, которое он проиграл. В итоге китайский нападающий У Лэй получил разрезающий пас, легко обыграл Хердура Магнуссона, а затем отправил мяч в сетку. Очень глупый гол, не совсем сходившийся с тем, что мы видели на поле.

И тут наступил худший отрезок для ЦСКА в матче. В момент, когда забивать было необходимо, «армейцы», за исключением момента Фернандеса, вообще ничего не создали у ворот соперника. «Эспаньол», до этого уступавший во владении, поравнялся с ними в этом компоненте, умело отодвигая игру от своих ворот, а у ЦСКА даже не получился финальный навал.

Зато еще гол забил «Эспаньол». Гости воспользовались чудовищной ошибкой Магнуссона, доигрывавшего матч с травмой. Второй мяч в сетку ворот Акинфеева отправил Кампусано.

В итоге — удручающий результат, удручающее положение в группе. Впереди у ЦСКА сдвоенные игры с «Ференцварошем», где необходимо брать шесть очков из шести, если есть задача выйти в плей-офф. Все-таки ЦСКА старается жить по законам рынка, а привлечь иностранных покупателей к своим игрокам сложно, если ты играешь только в РПЛ. Для выручки за условных Чалова и Влашича нужно прибавлять в еврокубковых матчах.