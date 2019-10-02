Грядущие матчи НХЛ на "Яндекс.Эфире" прокомментируют спортивные журналисты

«Яндекс.Эфир» сообщил о старте сезона Национальной хоккейной лиги. Видеосервис проведет трансляции матчей, а у пользователей появится возможность выбрать комментарии на русском или английском языке.

К работе по сопровождению эфира приглашены спортивные журналисты и профессиональные комментаторы Александр Кузмак, Дарья Миронова, Сергей Федотов, Владимир Дехтярев и другие.

Первые эфиры пройдут в ночь со 2 на 3 октября, сообщается в пресс-релизе «Яндекса». В 2:00 по московскому времени «Торонто» сыграет с «Оттавой», в 3:00 начнется матч между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном», в 5:00 на лед выйдут «Эдмонто» с «Ванкувером», а в 5:30 «Сан-Хосе» сразится с «Вегасом».

Эксперты в студии постфактум будут обсуждать лучшие моменты игрового дня, а еженедельно в эфир будет выходить аналитическая программа по итогам матчей.