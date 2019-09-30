Все вопросы к Федуну: почему глупо винить Кононова в кризисе "Спартака"

«Спартак» уволил Кононова, фанаты и СМИ хоронят его карьеру, а мы пытаемся объяснить, что доля вины тренера в кризисе «Спартака» мизерная.

Еще много лет назад Леонид Федун сказал золотую фразу. Мол, роль тренера в успехе команды — 10%, а все остальное отведено подбору игроков и удаче. В какой-то степени с этим тезисом можно согласиться, ведь не может успех команды всецело зависеть от одного человека: ни одна хорошая организация, будь это фирма или футбольная команда, не могут позволить себе держаться лишь благодаря одной фигуре.

И поэтому справедливо будет заметить, что и провал команды — не единоличная ответственность тренера. А в случае «Спартака» уж точно.

Забавны разговоры о шумихе вокруг «Спартака», но шумиха эта возникла не на пустом месте. Клуб находится в перманентном состоянии кризиса уже очень много лет.

Вы скажете, что вот два года назад был чемпионский сезон. Да, он был, но даже хороший постчемпионский сезон клуб умудрился испортить скандалом с Романом Пилипчуком, слухами о конфликте Глушакова и Карреры и другими замечательными вещами.

Команда, ставшая чемпионом с выдающимися показателями (вроде 69 очков из 90 возможных, 14 домашних побед в сезоне), докатилась до разрушенного организма всего за два года.

Когда Олег Кононов пришел в «Спартак» год назад, то было понятно, что он потерпит неудачу. Разумеется, задним умом мы все сильны. Но разве что какие-нибудь ангажированные представители СМИ не понимали, что проблема «Спартака» не только в тренере, а и в игроках тоже? Журналисты недоумевали, почему выдающийся капитан Денис Глушаков и правый защитник Андрей Ещенко сосланы в дубль. Но одного в итоге летом отпустили из клуба с хорошей суммой отступных, а другого, все же очень достойного и самоотверженного игрока, недавно деклассировали в матче с «Уралом».

Когда увольняли Карреру, то его обвиняли в том, что он развалил чемпионский коллектив. Но в течение двух следующих трансферных окон «Спартак» почти бесплатно распустил большую часть «золотой» команды, официально признав, что она себя исчерпала. То есть проблема была не только в мнимой бездарности Карреры. А летом был приобретен набор игроков настолько разных, что вообще не понятно, во что должен был играть Олег Кононов.

Вы скажете, что невозможно резко и успешно перестроить команду, но посмотрите на ЦСКА. Прошлым летом «армейцы» еще более радикальным образом обновили команду, но никакого кризиса не было. Просто в очередной раз отлично себя показала селекция «красно-синих».

«Спартак» же приобрел за 18 миллионов евро игрока со стоимостью в шесть миллионов. Кононов виноват? Или же Эсекьель Понсе, который может быть полезен только при хорошо выстроенной атакующей структуре, — тоже Кононов виноват в покупке столь ограниченного нападающего? У «Спартака» не заканчиваются проблемы на правом фланге обороны и в опорной зоне, но обе эти позиции так и не закрыты. Тоже виноват Кононов?

В очередной раз менеджмент «Спартака» показал, что он недальновиден. Задача руководителей состоит в том, чтобы обеспечить тренеру наилучшие условия для работы, а в итоге Кононов был вынужден дважды за год перестраивать команду.

Разумеется, нельзя говорить, что никакой вины на Олеге Георгиевиче нет. Вина есть в том, что он сознательно пошел работать в «Спартак». Напомним, что на момент отставки Карреры Кононов вполне себе хорошо работал в тульском «Арсенале». Реанимировал себе карьеру после ухода из «Краснодара» и неудачи в «Ахмате». Никто не заставлял его идти в кризисный клуб, вокруг которого бушевала истерия после увольнения кумира фанатов. Кононов знал, на что шел, Кононов знал, что у него нет права на ошибку.

Еще он виноват в том, что сам своим поведением в публичном поле раз за разом давал поводы смеяться над собой. Дошло до того, что пристрастие Кононова к хорошей одежде стало объектом для травли. Обычно очень стильному белорусу пришлось примерять спортивный костюм.

Еще виноват в том, что своими тренерскими решениями в конкретных матчах он не делал лучше для «Спартака». Серьезно, почему он решил, что жертвовать способностями Зелимхана Бакаева ради адаптации Джордана Ларссона — это хорошая идея? В итоге в игре россиянина начался спад, а швед пока демонстрирует, что он больше сын великого футболиста, чем достойный игрок. Виноват в том, что не смог оживить Романа Зобнина, невероятно талантливого и способного игрока. Виноват в том, что связка Романа и Аяза Гулиева регулярно становилась непосредственной причиной пропущенных «Спартаком» голов.

Грубо говоря, Олег Кононов несет частичную ответственность за то, что «Спартак» был посмешищем. Но не Кононов является первопричиной. Кто только ни тренировал «Спартак» в последние годы. Унаи Эмери до Москвы работал в «Валенсии», а после — стал одним из лучших тренеров Европы. Мурат Якин показал прекрасные результаты с «Базелем» до работы в Тушине. Ну а Массимо Каррера стал чемпионом, на дистанции двух сезонов показывал хорошие результат и игру. И в итоге все эти тренеры с большой шумихой были уволены. Один стал «тренеришкой», другой был назван прямолинейным физруком, а третьего сочли лишь хорошим мотиватором, но не тренером.

А может, дело не в фигуре тренера, а в тех, кто этих тренеров назначает? Может все-таки пришла пора передать дела в руки профессионалам, как Федун и собирался сделать четыре года назад после позорного поражения в дерби? Все вопросы исключительно к Леониду Федуну.