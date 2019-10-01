Почему на российском футболе словно в неволе не только болельщики

Болельщиков «Спартака» на матче Кубка России в Набережных Челнах закрыли в клетке. Прямо на трибуне.

Оказывается, гостевой сектор на этом стадионе оборудован специальной решеткой с замком, за которую попадает любой пришедший на футбол. Ребенок, женщина, пенсионер – неважно. Смотри на поле в клеточку, а если хочешь попи́сать – спрашивай разрешения у охранника. После матча всех отпускают на свободу с чистой совестью, если, конечно, не произойдет случайного ЧП вроде пожара. Тогда вместо быстрой эвакуации болельщикам, видимо, придется остаться на трибуне навеки.

Инцидент возмутил РФС, но не сам «Спартак». В клубе не придали этому значения.

Целый год «Спартак» продержал в клетке и главного тренера Олега Кононова. О том, что Олег Кононов не справляется, трубили все – ветераны «Спартака», те же болельщики, даже сам Кононов (говорят, после очередного проигранного матча принес заявление об отставке, которое не приняли). Спустя три недели наконец отмучился, став 10-м тренером за 10 лет и самым худшим по результатам.

И вроде бы ЛУКОЙЛ, руководство которого сидит в «Спартаке» почти в полном составе, солидная фирма, и вроде бы на первом месте среди частных компаний России в свежем рейтинге «Форбс». Как же получается, что они который год публично проваливаются в футболе у всех на виду?

Они же не по полю бегают с мячом, а работают в клубе по специальности – управляют, продумывают стратегию, назначают кадры, которые ничего не могут сделать.

А что, если продолжить оценивать профпригодность больших боссов по работе в футболе? Ладно частный «Спартак» – большинством команд управляют губернаторы и государственные компании.

При этом последний раз наш клуб выходил из группы в Лиге чемпионов в 2016-м. В прошлом году «Локомотив» и ЦСКА заняли там последние места. А в этом – команды из России в Лиге Европы и вовсе раскатали, забивая нам по пять голов. Может, руководители сами выйдут на поле размять кости? Будет точно не скучнее.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «"Спартак" и одноклеточные».