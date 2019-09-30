Ни слова про пиджак: "Спартак" проиграл "Оренбургу" и уволил Олега Кононова

Столичный «Спартак» еще сильнее погрузился в нечистоты своего кризиса, потерпев четвертое подряд поражение в РПЛ.

Перед началом матча в Тушине было ощущение, что все для Олега Кононова может закончиться. Он так и не разобрался, как с имеющимся набором игроков ему ставить «стеночки-забегания», а нынешний «Оренбург» является худшим соперником для команды с кризисом атаки.

Лучшим средством против такого «Спартака» будет организованная оборона. А она у «Оренбурга» есть. Все схемы показывали нам, что гости играли по схеме 4-2-3-1 или даже 4-3-3, но при позиционной обороне, как правило, подопечные Федотова играли с три центральных защитника.

«Спартак» в первые минуты делал ставку на скорость и верховые подачи. У Понсе были возможности для удара из пределов штрафной, а у Айртона был неплохой удар в штангу. Поэтому нельзя назвать атакующую игру «Спартака» совсем безнадежной — моменты были.

Но проблема в том, что «Оренбург» смог отодвинуть игру от своих ворот. Уже не первый раз в этом сезоне команда Владимира Федотова показывает, что может прижимать к воротам даже топ-клубы. Если ЦСКА и «Локомотив» одержали тяжелые и минимальные победы, то «Спартаку» повезло меньше.

И москвичи пропустили даже не после контрвыпада. То была обыкновенная позиционная атака, закончившаяся пасом к лицевой линии на открытого игрока и подачей на дальнюю штангу. Главный тренер «Оренбурга» заявил, что этот ход не был случайным: специалист отметил слабость «Спартака» в этом компоненте игры.

Москвичи пропустили перед самым перерывом, позволив гостям забить в ходе одной из первых осмысленных атак в матче. И это удручает.

После перерыва лучше не стало. Для «Оренбурга» сложился оптимальный сценарий, а «Спартак» был вынужден броситься в атаку.

Но закончилось это все вторым голом гостей. Подачу с углового замкнул Джордже Деспотович, что заставило зрителей на «Открытие Арене» встать со своих мест и саркастически аплодировать в ответ на происходящее.

Спустя минуту случился гол уже в ворота гостей. Лоренцо Мельгарехо вновь показал, что умеет замыкать подачи. Еще через несколько минут у «Оренбурга» случилось удаление, но на игру оно никак не повлияло.

Олег Кононов пытался вмешаться в игру рискованными заменами. Убрал Понсе, убрал Гулиева, выпустив вместо них Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова. Наставник «Спартака» пожертвовал балансом в полузащите ради атаки, но моментов у ворот «Оренбурга» в итоге не возникло. Вот прямо совсем.

Первоначальный набор игроков создал больше опасных моментов, чем тот, что остался на поле после замен. Говорит это о том, что Кононов не в состоянии улучшать то, что работает плохо. «Спартак» нанес 11 ударов из пределов штрафной, но забил лишь после подачи с угла поля.

По качеству матч был далеко не таким ужасающим, как с той же «Уфой», но никаких симптомов выздоровления «Спартака» мы не увидели. Да и о каком излечении может идти речь, когда первым делом после поражения Кононов пообщался не с журналистами, как это положено, а с боссами «Спартака», обсудив с ними свою отставку.

Игровые проблемы «Спартака» заключаются в том, что за прошедший год мы так и не поняли, во что собирается играть Олег Кононов. Он анонсировал «стеночки-забегания», но прошлый сезон «красно-белые» заканчивали с вертикальным футболом с использованием талантов Зе Луиша.

Потом нам заявили, что «Спартак» намерен играть в быстрый футбол. Но быстрый футбол сам по себе не заводится — для этого нужны прежде всего командный отбор и прессинг, без которых не заставить бежать соперника лицом к своим воротам. На какой быстрый футбол ты рассчитываешь, если совершаешь больше потерь и меньше отборов?

Теперь «Спартак» ждет очередная катавасия с приглашением нового тренера, постановкой громких задач и объявлением амбициозных планов. Помнится, где-то я это уже видел год назад.