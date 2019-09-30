Бывший полузащитник "Спартака" прокомментировал отставку Кононова

29 сентября матч Российской премьер-лиги «Спартак» — «Оренбург» завершился со счетом 1:2 в пользу оренбуржцев. После матча главный тренер московской команды Олег Кононов покинул свой пост по собственному желанию.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что такой ход события напрашивался сам собой.

Говоря о перспективах возвращения в команду тренера Массимо Карреры, Мостовой отметил, что с тем же правом можно обсуждать и возвращение шести ранее проданных игроков чемпионского состава. По мнению Мостового, сейчас ситуацию придется спасать самим футболистам нового состава, а не тренеру.

Прошедшую игру «Спартака» Мостовой оценивает как «хаотичную». «Бывает, что что-то не получается у команды и игроков, но резерв есть и за счет мастерства можно вырвать матч или забить гол. В матчах топовых команд такое происходит. Здесь показалось, что "Спартак" владел каким-то преимуществом. Но именно "каким-то". А атмосфера была такой, что казалось, что это "Оренбург" может прибавить и забить еще», — сказал Александр Мостовой.