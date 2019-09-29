Фанаты "Ростова" позитивно отреагировали на подписание контракта с Мамаевым

В Сети появилось видео, демонстрирующее реакцию болельщиков «Ростова» на заключение контракта с Павлом Мамаевым.

На ролик, опубликованный в Instagram супруги бывшего полузащитника «Краснодара» Аланы Мамаевой, обратил внимание «Спорт-Экспресс».

Видео показывает, что фанаты «Ростова» крайне эмоционально отреагировали на сообщение о подписании контракта с российским хавбеком. Объявление было сделано во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0), который состоялся накануне, 28 сентября.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с возможностью продления на сезон. Мамаев будет выступать под номером 10.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии под Белгородом по УДО 17 сентября. Там они отбывали наказание за устроенные ими в октябре 2018 года драки в центре Москвы.