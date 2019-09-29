Чемпион, проснись, ты проиграл: как "Зенит" сыграл с "Локомотивом" в Москве

«Зенит» вновь провел неубедительный выездной матч, проиграв «Локомотиву» (0:1).

Вечером 28 сентября в Москве был сыгран главный матч первого круга РПЛ. Нынешние «Зенит» и «Локомотив» справедливо можно называть главными претендентами на «золото» чемпионата. Эти команды наиболее стабильны в плане игры и результатов, чего не скажешь даже об идущих рядом ЦСКА, «Краснодаре» и «Ростове», которых периодически потряхивает, будь то матчи РПЛ или же еврокубки.

Несмотря на то, что статистически «Локо» и «Зенит» являются самыми остроатакующими командами РПЛ, было понятно, что открытой игры мы не увидим. Если «Зенит» выставил свой сильнейший состав (разве что Дуглас разбавил чемпионский набор питерцев), то «Локо» все еще играет без главных атакующих двигателей — братья Миранчуки никак не залечат травмы. Словом, составы команд в нынешних условиях были предсказуемы.

Игра началась с владения «Зенита». Питерцы вообще больше контролировали мяч в этой игре, что тоже было предсказуемо: без Миранчуков «Локомотиву» очень сложно бороться за доминирование в этом компоненте игры, ведь одним Мариу и Крыховяку сложно бороться.

У питерского клуба были понятные и предсказуемые варианты развития атак: либо длинный пас на Дзюбу, либо фланговая атака с дальнейшей подачей. Об этом говорят и цифры: два центральных защитника «Зенита» на двоих сделали 24 длинных паса за игру. Также питерцы промышляли фланговыми подачами. С учетом того, что большая часть матча проходила в середине поля и на половине гостей, «Зенит» сделал больше кроссов: 21 против 15.

Но чем дальше шла игра, тем понятнее становилось: пока защитники «Локомотива» справляются с Артемом Дзюбой, питерцы не забьют гол. И этот тезис подтвердился на 92-й минуте, но об этом позже.

Атакующая игра у «Зенита», как я сказал выше, не клеилась совершенно. «Локомотив» тоже не блистал, но у хозяев были реальные моменты. В обоих случаях ключевыми персонажами были Федор Смолов и Жоау Мариу. Сначала они разыграли интересную комбинацию около штрафной соперника, которая закончилась ударом в перекладину, а во второй раз был забит гол. Мариу получил мяч после падения Дриусси, сделал хороший заброс в штрафную, который замкнул Смолов. Но арбитр матча Вилков справедливо отменил взятие ворот, ведь Мариу сбил Дриусси.

Первый тайм окончился с «нулями» на табло, но характер игры был более-менее понятен. «Локомотив» был более точен и конкретен в создании атак, а «Зенит» все никак не мог довести до ума свой уже давно отработанный сценарий.

Вторая половина игры началась самым ужасным для гостей образом. «Локомотив» проявил активность в самом начале тайма, что привело к голу. Мариу и Смолов снова обыгрались, но уже на левом фланге. Федор выкатил мяч на Крыховяка, которого никто не встречал в нескольких метрах от штрафной. Поляк решил ударить, а удача наградила Гжегожа за смелость.

Удивительно, но Вильмар Барриос, несмотря на свой нереальный уровень, допустил в этом случае ошибку. Вообще в этом матче колумбиец был не так заметен в разрушении: всего три попытки отбора, ноль перехватов и ноль блокировок.

После гола Крыховяка «Локомотив» получал наиболее комфортные условия для дальнейшей игры, а «Зенит» был вынужден играть более агрессивно. Но тут случилась замена Сердара Азмуна. Один из пары нападающих был отправлен на лавку, а вместо него вышел центральный полузащитник Далер Кузяев. Разумеется, Далер является одним из главных в РПЛ универсалов: это доказывает его тепловая карта, из которой становится понятно, что Кузяев играл не только на своей позиции, но и помогал атаке.

Кажется, что такую замену Семак сделал, помня матч за Суперкубок, где во втором тайме центр поля у «Зенита» был похож на проходной двор. Но увеличение числа центральных полузащитников не добавило питерцам порядка: у «Локо» атаки как были до, так и продолжились после.

Ближе к концу игры Федор Смолов мог стать героем матча: Андрей Лунев допустил ошибку на выходе, оставив ворота пустыми, а Рифат Жемалетдинов, подобравший мяч, поделился снарядом с Федором. Но нападающий «Локо» не решился на удар, а стал улучшать ситуацию, и в итоге вместо удара по пустым воротам случилась потеря.

В конце матча произошло самое интересное. «Зенит» получил стандарт, а Андрей Лунев побежал в штрафную соперника. В итоге сам же Лунев подобрал отскочивший мяч, забросил его в штрафную, где наконец борьбу выиграл Артем Дзюба. Чуть ли не впервые «Локо» не справился с Артемом в своей штрафной, а гол случился почти моментально: Сутормин обработал скидку Дзюбы, мяч отскочил к Роберту Маку, который пробил точно в угол.

Но суть в том, что самая дорогая (нет) продажа «Оренбурга» в истории обработала мяч рукой. Вилков вновь посмотрел повтор и отменил гол, забитый на 92-й минуте. Кажется, что фанаты «Локо» не праздновали гол Крыховяка так громко, как отмечали отмененный мяч Мака. Игра закончилась со счетом 1:0, а в таблице РПЛ ненадолго образовалось троевластие, с которым быстро покончил ЦСКА, крупно обыграв «Урал».

Что можно сказать в качестве подведения итогов? Во-первых, у Сергея Семака все еще очень уязвимый план. Почти всю игру Хеведес и Чорлука играли безупречно с Дзюбой. Да, одного проигранного единоборства в штрафной хватило до гола, но он отменен. «Зенит» ничего не создал в атаке, так как в обороне «Локо» отлично прикрывал 22-го номера питерцев. Сергею Семаку на неделе играть с «Бенфикой» в Лиге Чемпионов, а там нужна только победа. Гостевая игра с «Лионом» показала, что план «Зенита» в Европе не работает. Либо Семак будет думать, как конструировать атаки иным образом, либо действующих чемпионов может ждать настоящий провал.

Итог номер два. Крыховяк сейчас — лучший игрок РПЛ. Поляк в этом сезоне играет на нереальном уровне. Он потрясающе выглядит в единоборствах, он играет с полной самоотдачей, что непривычно для дорогостоящих легионеров. Очевидно, что такие выступления могут повысить шансы на возвращение Гжегожа в Европу. Очень бы хотелось, что бы Крыховяк перед 30-летием получил второй шанс в топ-лиге, а «Локо» за это получил хорошую сумму.

Итог номер три. Юрий Семин очень хорошо замаскировал отсутствие Миранчуков. Не секрет, что братья очень слабы в оборонительной игре. Неудивительно, что Алексей и Антон прямо называют своим главным слабым местом именно этот компонент. Без них в составе Семин решил придумать тройку полузащитников Мурило — Крыховяк — Баринов, которая при поддержке атакующей тройки прекрасно прессингует соперников. С «Зенитом» и «Байером» сработало, но после возвращения братьев Семину придется искать баланс между отличным прессингом и атакующей импровизацией Миранчуков.

Пока же «Локо» выглядит сильнейшей командой РПЛ. Москвичи отлично проявили себя в последних матчах, имея далеко не сильнейший состав. Но это пока. Очень сложно представить, как подопечные Юрия Семина покажут себя в матче с «Арсеналом» на следующих выходных.