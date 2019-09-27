Шесть российских хоккеистов НХЛ заключили в этом году крупные контракты

Шесть российских хоккеистов НХЛ в этом году заключили контракты с именитыми зарубежными клубами, сообщает «Советский спорт».

Самыми успешными в финансовом плане спортсменами в НХЛ в этом году стали Артемий Панарин, который заключил контракт с клубом «Райнджерс» на семь лет за 81,5 миллион долларов, Андрей Василевский, продливший договор с «Тампой» на восемь лет за 76 миллионов долларов, и Сергей Бобровский, занявший место в клубе «Флорида» на семь лет за 70 миллионов долларов.

Сейчас российские спортсмены вышли на второе место в НХЛ, уступая канадским игрокам. При этом в прошедшем сезоне на льду матчей НХЛ отметились 480 канадцев, в то время как от России выступал всего 41 хоккеист. Столько же игроков выступало от Чехии, но их топ-6 игроков оказался в полтора раза дороже, чем российский.

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Савин отмечает, что в этом году российским хоккеистам удалось вернуть былую славу на льду. В частности, в этом есть большая заслуга игроков нового поколения: Владимира Тарасенко, Ивана Барбашева, Никиты Кучерова и Андрея Василевского.