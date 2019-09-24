Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

В Милане прошла церемония награждения титулом лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбола.

Как передает «Интерфакс», обладателем почетной награды ФИФА в 2019 году стал нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси, который в составе клуба в прошедшем сезоне стал победителем чемпионата Испании.

Соперниками аргентинца были нидерландский игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и португалец Криштиану Роналду, в данный момент выступающий за «Ювентус».

Отметим, что приз ФИФА вручается лучшему игроку года по сумме голосов капитанов и тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков, которые распределяются в равных долях — по 25%.