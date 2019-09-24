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Почему Сергей Семак попросил прощения за пост о Кокорине в "Зените"?

Спорт
08:03, 24 сентября 2019
«Собеседник» №36-2019

Сергей Семак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Сергей Семак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Положительный со всех сторон умница-тренер «Зенита» Сергей Семак (наверное, единственный футболист с золотой медалью в школе) жахнул в инстаграме так, что мало не показалось. И прежде всего ему самому. Яростный пост о том, что РФС не занес освободившегося Александра Кокорина в заявку «Зенита», сославшись на регламент, тренер удалил и заменил другим. В нем он не сокрушается, что Кокорина оставили без футбола на пять месяцев, а просит прощения.

Было: «В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной... Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Стало: «Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательной проверки».

Большинство СМИ растащили на заголовки фразу про «опасного Сашу», но вот мне интереснее другое. Это какой такой нефутбольной власти саркастически аплодирует доверенное лицо губернатора Беглова? Слова явно выходят за рамки футбольного поля, а туда Сергей Семак обычно выходит разве что участвуя в какой-нибудь очередной благотворительной акции.

В «Зените» так поступать не принято. Например, после драки футбольных болельщиков с ОМОНом на «Газпром Арене» клуб не призывал властные структуры разобраться (как в аналогичной ситуации сделал «Спартак»), а разобрался сам: «Действия сотрудников правоохранительных органов на пике конфликта носили уже защитный характер», – объяснила пресс-служба клуба.

Заняться критикой власти через две недели после выборов – слишком резвый поступок для доверенного лица этой самой власти. Семак даже на поле был повежливее и уж точно никогда не бил по своим воротам. А может, что-то произошло за эти две недели?

В извинительном посте Семака все гораздо понятнее, всё на своих местах. Не хватает только одной фразы: «И перед всем санкт-петербургским народом». Все-таки надо выдерживать стиль.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №36-2019 под заголовком «Почему Семак отыграл назад?».

Теги: Скандал с Кокориным и Мамаевым

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Сергей Семак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

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