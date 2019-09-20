"Зенит" опубликовал видео медосмотра Александр Кокорина

Футболист Александр Кокорин успешно прошел медицинский осмотр и готовится к тренировкам по индивидуальной программе.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Зенит», где опубликовано видео процедуры осмотра в международном медицинском центре «СОГАЗ».

Нападающий петербургского клуба посетил спортивного врача, невролога, кардиолога, травматолога и прочих специалистов, а также прошел процедуры ЭКГ и УЗИ.

В ближайшее время Кокорин приступит к индивидуальным тренировкам.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в центре Москвы в октябре 2018 года, вышли на свободу из колонии под Белгородом 16 сентября, через десять дней после того, как суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении.