В Шотландии скончался чемпион России в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен скончался на 44-м году жизни.

Как передает Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на пресс-службу российского футбольного клуба, Риксен умер утром в среду, 18 сентября, в медицинском центре в Шотландии.

Известно, что с 2013 года спортсмен страдал от бокового амиотрофического склероза, который на сегодняшний день является неизлечимым.

Так, в конце июня текущего года в Глазго прошел прощальный вечер Фернандо Риксена, в ходе которого тот сообщил, что у него больше нет сил появляться на публике.

Напомним, Риксен выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом футболист становился чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.