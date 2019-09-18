Благодаря решению профсоюза НХЛ избежала локаута до Олимпиады-2022

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги США не стал досрочно прекращать коллективное трудовое соглашение с лигой, сообщает портал «Советский спорт».

Как объясняет издание, такое решение профсоюза повлечет автоматическое продление этого соглашения, заключенного в 2013 году, ещё на два сезона до 15 сентября 2022 года, и локаута (забастовки игроков и руководства команд) до Олимпиады в Пекине не будет.

Глава профсоюза Дональд Фер отметил, что, несмотря на существующие у игроков вопросы, те признают, что «лучше совместно работать над их устранением, чем остановить наш договор».

Тем временем комиссар НХЛ Гари Беттман выказал уверенность, что доходы лиги и игроков будут расти благодаря рекламным контрактам.