Шумахер пришел в сознание после лечения стволовыми клетками в Париже

Персонал парижской клиники имени Жоржа Помпиду сообщил, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя.

По информации французского издания Le Parisien, знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после введения ему стволовых клеток.

«Да, он находится под моим присмотром. И я могу вас заверить, что он в сознании», — рассказала газете одна из медсестер парижской клиники имени Жоржа Помпиду, куда семикратного чемпиона «Формулы-1» госпитализировали тайно.

Предполагается, что Шумахера наблюдает известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии». При этом лечение автогонщика стволовыми клетками, по сообщению СМИ, должно было начаться накануне, 10 сентября.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Гонщик шесть месяцев провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля, а после того, как очнулся, был перевезен в реабилитационный центр и продолжил проходить лечение в Швейцарии.