"Торпедо" сбивает конкурентов

В ФНЛ начались битвы лидеров. Московское «Торпедо» в гостях уверенно победило «Ротор» (0:2).

Пожалуй, всем известен главный принцип лидерства в турнирной таблице: бери свои очки с середняками и аутсайдерами, тогда даже если не очень повезет с лидерами, все равно останешься вверху. В ближайший месяц «черно-белых», которые пока эффективно выполняют первую часть этого виртуального плана, как раз ждет серия очных встреч с соседями по лидерству в таблице. Но кажется, и к ней москвичи отлично готовы, потому что как тот же «Ротор» ни старался, больше чем на один голевой момент он не наиграл. Да и тот ликвидировал вратарь Алексей Кеняйкин, показав, за что его минувшим летом взяли (причем на тот момент только третьим вратарем!) в аренду из «Оренбурга».

Гости вообще не дрогнули ни сами по себе, забив быстрый гол (как вышло с крепким «Нижним Новгородом»), ни под давлением отыгрывающегося соперника. Торпедовцы что так, что эдак были все так же аккуратны в передачах, а вот у волгоградцев, напротив, мяч раз за разом то сваливался с ног, то отскакивал, как от стенки. И когда, например, под конец первого тайма для «Ротора» пришло время промежуточного штурма, команда фактически не могла перейти среднюю линию — близ этой границы хозяева либо под прессингом то и дело отступали назад, либо целенаправленно были вынуждены ввязываться в борьбу; но в результате той им снова и снова приходилось откатываться.

Вдобавок старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в этот раз несколько удивил заменами. И если выход Багаева вместо креативного полузащитника, а фактически нападающего Артура Галояна, в целом объясним — в жесткой борьбе, которая должна была начаться после часа игры, крепкий и опытный защитник ценнее, — то еще два хода были в диковинку. Появление Ильи Самошникова вместо Игоря Лебеденко стало сюрпризом и потому, что первый по срокам еще должен восстанавливаться после травмы, и потому, что второй, как правило, так рано с поля не уходит.

Ну а самым любопытным стало то, что капитан «черно-белых» Александр Рязанцев в этот раз остался до конца встречи; лучшего пока бомбардира Олимп-ФНЛ Иван Сергеева сменил севший в опорную зону Олег Калугин, а тот самый Самошников выдвинулся вперед единственным форвардом. И, кстати, именно первый в добавленное время поставил голевую точку в матче.

Через неделю торпедовцы принимают «Химки», которые мало того что дышат им в спину, отставая всего на одно очко, еще и имеют лучшие в лиге показатели по забитым и пропущенным мячам. Лучшей поверки на состоятельность амбиций что тех, что других, и не придумаешь.