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"Торпедо" поставило точку в контракте Рагима Садыхова

Спорт
16:15, 30 августа 2019

Рагим Садыхов и лучший бомбардир команды Иван Сергеев // фото: оф. сайт ФК "Торпедо" Москва torpedo.ru
Рагим Садыхов и лучший бомбардир команды Иван Сергеев // фото: оф. сайт ФК "Торпедо" Москва torpedo.ru

Экс-полузащитник «Торпедо» Рагим Садыхов отклонил два предложения о продлении контракта и теперь находится без работы.

Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и бывший игрок команды Рагим Садыхов дважды с момента начала сезона ФНЛ 2019/20 не смогли согласовать условия контракта. Первый оффер Садыхов получил минувшим летом, когда новый тренерский штаб формировал состав команды на сезон. Игроку, который внес значительный вклад в успех торпедовцев в ПФЛ, были предложены одни из лучших на тот момент финансовых условий в команде. Однако футболист посчитал, что достоин большего, и отправился пробиваться в клубы Премьер-лиги.

После серии неудачных просмотров игрок по согласованию с тренерским штабом получил возможность тренироваться с торпедовцами для поддержания формы. В августе, когда травму получил один из ключевых полузащитников москвичей Константин Кертанов, Садыхов получил второе предложение от «Торпедо». Отметим, что условия повторного контракта были хуже, чем в первый раз, что объясняется в том числе и загруженной платежной ведомостью москвичей: те только что подписали контракт с экс-игроком сборной России Романом Шишкиным. Однако игрок отказал и в этот раз, после чего Садыхова «отцепили» от тренировочных занятий и больше не предпринимали попыток пригласить его в состав.

В настоящее время Садыхов остается без клуба. Отметим, что также без работы остаются еще трое игроков «Торпедо», выигравших Первенство «Олимп-ПФЛ» минувшего сезона: вратари Петр Устинов и Дмитрий Голомазов, а также полузащитник Андрей Миронов.

После 10 туров торпедовцы идут на первом месте таблицы ФНЛ с 25 очками. В ближайшем туре москвичи в гостях сыграют с волгоградским «Ротором», который занимает третье место и имеет 22 балла.

 

 

 

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