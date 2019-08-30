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Рано короновали: почему поражение "Спартака" от "Браги" не стало сюрпризом

Спорт
01:14, 30 августа 2019

Роман Зобнин // Global Look Press
Роман Зобнин // Global Look Press

Московский «Спартак» закончил свои выступления в Лиге Европы, уступив «Браге» в последнем раунде квалификации (0:2).

Про сам матч тут будет не так много. Специфика двухматчевых противостояний с правилом гостевого гола такова, что один забитый мяч может сделать значительную часть ответного матча формальностью. В случае «Спартака» и «Браги» ровно так и произошло: португальцы одержали очень удобную победу дома со счетом 1:0, а в ответной игре реализовали чуть ли не свой первый момент.

А проблемы у «Спартака» все та же: все беды из-за опорной зоны. В обоих случаях Рикарду Орта получал мяч в нескольких метрах от штрафной, не встречая никакого сопротивления.

В моменте с первым голом Андрей Ещенко не мог более плотно сыграть с полузащитником «Браги», а в эпизоде со вторым взятием ворот Орте помог рикошет от защитника «Спартака». О чем это говорит? О том, что автор двух португальских голов оба раза оставался один перед линией обороны москвичей, что банально недопустимо. И в первом, и во втором случаях хотя бы один опорник (Зобнин, Гулиев) должен был оказывать поддержку линии защиты. Но этого не произошло.

А дальнейшие попытки разобрать игры и сформировать выводы — просто трата времени. 0:2, при которых ты должен, не пропуская более, забивать четыре: тут никакой гейм-план не выживет.

Самое парадоксальное то, что «Спартак» хорошо начал игру. Команда Кононова агрессивно атаковала, старалась нагнетать обстановку у ворот соперника за счет подключения защитников, как крайних, так и центральных. Но как и в случае со всякой командой, не имеющей четкой системы игры, весь хороший игровой настрой может быть сбит одной оплошностью. И со «Спартаком» такое случается регулярно.

«Красно-белые» заслуженно вылетели из Лиги Европы, проиграв оба матча более классному и готовому сопернику. Теперь должно стать полегче — «Спартак» весь оставшийся сезон будет работать в режиме «одна игра в неделю».

Но суть даже не в частоте проводимых матчей, а в том, как тренерский штаб решает игровые проблемы. Да, состав команды обновился очень сильно. Но надо заметить, что опорники Гулиев — Зобнин, защитники Рассказов (Ещенко) — Джикия — Жиго — Айртон играют вместе уже почти год. Играют год при одном тренере. Неужели за это время нельзя решить проблему с провалами в опорной зоне? Очень часты случаи, когда игрок «Спартака» допускает потерю мяча, а в центре поля перед линией защитников огромное пространство: создавай моменты, соперник, забивай голы.

Удивительно, что значительно обновилась линия атаки, но к ней вопросов куда меньше. Исполнительское мастерство Андре Шюррле и талант Зелимхана Бакаева даже после такого малого числа совместных игр уже многое решают. Но Олег Кононов со стабильной линией защиты и оборонительных хавбеков за год работы никак не решил проблему провалов в обороне: «Спартак» в 2019 году провел лишь шесть сухих матчей — с «Уралом», «Уфой», «Енисеем», «Сочи» и дважды с «Динамо».

Обманчивые результаты при жутко нестабильной игре почему-то дали повод очень чувствительному красно-белому сообществу петь дифирамбы «Спартаку» и пророчить команде борьбу за чемпионство. Но нынешний «Спартак» мало чем отличается от «Спартака» весеннего. Разве что в атаке появилась пара хороших исполнителей. В остальном же все так же: в нападении в основном приходится надеяться на импровизацию лидеров и контратаки, а в защите чаще всего приходится уповать на молитву.

Игры с «Брагой» показали, что «Спартаку», несмотря на турнирное положение, даже думать нельзя о борьбе за чемпионство. Необходимо трезво оценивать свой нынешний уровень, строить коллектив и решать игровые проблемы, которые прямо влияют на успешность выступлений команды.

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