Псевдоудача "Зенита" и наука выживать для "Локо": итоги жеребьевки ЛЧ

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов: победитель РПЛ «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников.

Мы решили немного поговорить о каждом сопернике наших команд. Начнем с оппонентов «Зенита».

В группе питерцев, где они были сеяны из первой корзины, оказались «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

Ошибочно полагать, что подопечным Сергея Семака повезло. По нашему скромному мнению, наряду с «Бенфикой» аутсайдером в этом квартете можно считать именно российскую команду.

В последние недели «Зенит» испытывает большие кадровые проблемы (травмы Дриусси и Малкома) и игровые проблемы. На протяжении двух туров питерцам не удавалось забить, а уже в понедельник команда разъедется в сборные команды. Согласитесь, не лучшая ситуация для старта в Лиге Чемпионов, которая начнется почти сразу же после международной паузы.

«Бенфика» этим летом рассталась с Жоау Феликсом, который многое определял в атакующей игре команды этой весной. Но у лиссабонцев по-прежнему сильный состав: отличные фланговые защитники Гримальдо и Тавареш вместе с крайними полузащитниками Пицци и Рафой Силвой сделают жизнь обороны «Зенита» очень сложной, учитывая медлительность защитников (кроме Дугласа) «сине-бело-голубых».

Французский «Лион» хоть и продал летом часть лидеров, все еще очень опасен. В распоряжении тренера команды Силвиньо нападающие Мемфис Депай, Бертран Траоре, Мусса Дембеле и Макс Корне: Ракицкому и Ивановичу, которые не привыкли к большим скоростям в РПЛ, будет очень сложно играть под напором таких оппонентов.

Про «РБ Лейпциг» говорить много смысла особого нет. Среди смертных эта команда объективно одна из сильнейших в Германии, а этим летом их возглавил Юлиан Нагельсманн — один из наиболее перспективных тренеров мира. Достаточно, как и в случае с «Лионом», пройтись по атакующей линии: Марсель Забитцер, Тимо Вернер, Юссуф Поульсен, молодой Адемола Лукман, Эмиль Форсберг — речь об игроках очень высокого уровня.

Опасность таких групп в том, что нет оппонентов с громким именем: никаких тебе «Манчестер Сити» и «Ливерпулей». Но достаточно вспомнить прошлый сезон: «Локомотив» погорел в группе с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту». «Зениту» относительно повезло, но шансов выйти в плей-офф не так уж много.

С «Локомотивом» все куда проще: москвичам досталась одна из сильнейших групп в этой Лиге Чемпионов.

«Ювентус» пока только учится жить по порядкам Маурицио Сарри. При опытном тренере туринцы провели пока только одну официальную игру. И то без него: Сарри проходит курс лечения от пневмонии. Но даже меняющийся «Ювентус» — соперник экстра-класса. Роналду, Манджукич, Дуглас Коста, Федерико Бернардески — и это лишь часть россыпи туринских звезд.

И мало в чем уступающий туринцам «Атлетико». В прошлой ЛЧ эти команды славно зарубились в 1/8 финала, где «матрасники» были очень близки к итоговой победе, но были наказаны за излишнюю осторожность в ответной игре.

Сейчас «Атлетико» тоже меняется. Из команды ушли многолетние лидеры в лице Диего Година и Антуана Гризманна. Теперь лидером обороны стал Хосе Мария Хименес, а в нападение был куплен главный футбольный тинейджер Жоау Феликс. Пока у мадридцев получается неплохо: в первых двух матчах сезона они одержали две победы.

Соперник, с которым «Локо» придется вести борьбу за третье место в группе, — «Байер». В прошлом году с этой командой встречался «Краснодар». В 1/16 финала Лиги Европы правило гостевого гола и удача были на стороне «быков».

«Фармацевтов» возглавляет Петер Бос, являющийся одним из главных адептов голландской футбольной философии. Бос порой излишне настаивает на владении мячом, и может показаться, что контратакующий «Локомотив» устроит такой сценарий матча. Но не будем забывать, что на прошлых выходных «Локо» играл с куда менее организованным «Краснодаром», который неоднократно вскрывал оборону москвичей. «Байер» — команда более высокого уровня, поэтому москвичам придется поработать над игрой в обороне.

На стороне «Локомотива» то, что после такой жеребьевки на них нет никакого давления. В прошлом году «Црвена Звезда» попала в группу с ПСЖ, «Ливерпулем» и «Наполи» — так сербы умудрились до самого конца группового этапа претендовать на выход из группы. Просто они хорошо готовились к матчам, а всеобщее внимание было сосредоточено на трех других участниках квартета.

Так можно и заключить: в декабре мы узнаем в первую очередь, как «Зенит» будет справляться с давлением и сумеет ли «Локомотив» воспользоваться отсутствием оного.