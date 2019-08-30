ЦСКА и "Краснодар" сыграют с "Эспаньолом" и "Хетафе" в Лиге Европы

Российские футбольные клубы ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы UEFA.

Как передает «Коммерсант», жеребьевка футбольных команд группового этапа Лиги Европы, матчи которого пройдут с 19 сентября по 12 декабря, состоялась в пятницу, 30 августа, в Монако.

Согласно ее результатам, российский «Краснодар», оказавшийся в турнире после двух проигрышей «Олимпиакосу» в квалификации Лиги Чемпионов, попал в группу C, где компанию ему составили швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

ЦСКА же оказался в группе H, куда также попали болгарский «Лудогорец», испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош».

Напомним, накануне свои выступления в Лиге Европы закончил московский «Спартак», потерпевший второе подряд поражение от «Браги».