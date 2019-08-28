Александр Емельяненко получит запрет на выезд заграницу

Спортсмен до сих пор не погасил штрафы за пьяную езду на золотом «Мерседесе».

Младший брат Федора Емельяненко, который в очередной раз пытается вернуться в спорт, скорее всего не сможет выезжать за рубеж, а значит, и участвовать в международных соревнованиях.

Согласно базе данных судебных приставов, Александр до сих пор не погасил долг в размере 16 900 рублей по делу о нетрезвой езде на золотом «Мерседесе». 25 апреля мировой судья Ставропольского края (в Кисловодске) признал его виновным по статье КоАП 12.26, ч. 1 (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

К временному запрету на выезд за границу может привести долг на сумму более 10 тысяч рублей, если он не был погашен в течение двух месяцев.

В результате, в отношении Емельянено было возбуждено исполнительное производство. Обычно после этого на добровольную оплату отводится ещё пять суток, однако Александр просрочил и этот срок — решение датируется 8 августа.

Ещё в июле Александр Емельяненко получил приглашение от Bare Knuckle FC — американской организации, которая проводит бои на кулаках, так называемый бокс без перчаток. Спортсмен отметил, что прежде всего ему нужно заняться «визовыми вопросами». Как видно, не очень преуспел.

Напомним, 1 марта стало известно, что сотрудники полиции задержали Александра Емельяненко, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Боец находился за рулем золотого «Мерседеса» с кодом региона 95 (Чеченская республика) на номерах. Возможно, этот автомобиль был подарен Рамзаном Кадыровым. В день рождения Емельяненко, 2 августа, президент ЧР и спортсмен поужинали вместе. Пару дней спустя Александр стал обладателем новой немецкой иномарки.