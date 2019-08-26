В российскую сборную по футболу вызваны два новых игрока

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал список футболистов, которые примут участие в двух ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Интерфакс».

На поле с российской стороны выйдут фавориты футбольных клубов «Сочи», «Локомотив», «Ахмат», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», «Ростов», а также игрок испанской команды «Валенсия» Денис Черышев и игрок французского «Монако» Александр Головин.

Также, сообщает «Спорт-экспресс», в сборную вызваны защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев и нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко.

Компанию нападающих помимо Комильченко составят Артем Дзюба из «Зенита» и Федор Смолов из «Локомотива».

Россияне сразятся с шотландцами в городе Глазго 6 сентября, а 9 сентября в Калининграде пройдет матч Россия — Казахстан. Подготовку к турнирам игроки начнут 1 сентября в Новогорске.

По результатам четырех игр российская сборная имеет девять очков из 12 возможных и занимает второе место в своей группе.