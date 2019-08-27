Матч Сергея Ковалева собрал в Челябинске российский бомонд

Вечером в минувшую субботу жизнь в Челябинской области замерла. Руководство региона закрыло на ключ административные здания и отправилось на ледовую арену «Трактор». Собрались, кажется, все – врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, врио мэра Челябинска Наталья Котова, местный министр финансов Андрей Пшеницын и даже глава избиркома Сергей Обертас. Примкнули к зрителям и местные начальник следственного управления, прокурор области, глава ГУ МВД, руководитель управления Росгвардии... Но собрались не на какой-нибудь там прием у президента России, а возле ринга, где боксер Ковалев нокаутировал в 11-м раунде англичанина Энтони Ярда.

Родившийся в близком отсюда Копейске, наш боксер за рубежом гораздо известнее, чем в России. Но этот бой в Челябинске был суперпафосным. Победа получилась красивой и уверенной, хотя любой другой на месте Сергея дрогнул бы. Когда тебя обвиняют в избиении калифорнийской модели, а еще так некстати подмешивается свежий эпизод с пьяными приставаниями к стюардессе, есть стимул совершить почти невозможное.

Ковалева, который провел на родине четвертый из 38 своих поединков, встретили как героя. Не пропустил событие и наш бомонд. Никита Михалков лично присутствовал. Год назад он уже был здесь во время боя Дениса Лебедева. А компанию ему составили Владимир Мединский и Алексей Чадов.

Что ведь самое главное в спортивном болении? Поддержка. Искренняя и безвозмездная. Такая, например, как поддержка Министерством культуры фильма о советском боксере «Мистер Нокаут», съемки которого сейчас режиссирует сын Михалкова – Артем Никитич. Всё на пользу дела. Или как говорят в боксе: «Не стой, не стой, двигайся».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Ковалев нокаутировал Челябинск».