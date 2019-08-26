Дмитрий Хомуха предложил перевести отечественный футбол на рыночные рельсы

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что отечественному футболу необходимо перейти на рыночные рельсы, чтобы получить развитие в долгосрочной перспективе.

Об этом заслуженный тренер сказал в интервью «Советскому спорту», отвечая на вопрос о возможности введения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Проблема не в лимите, а в том, что большинство клубов финансируются из госбюджета. Отсюда — стремление руководителей эти средства быстро освоить. Но если бы клубы работали по рыночным принципам, то сами уделяли бы большое внимание подготовке резерва», — говорит Дмитрий Хомуха.

При этом тренер предупреждает, что в таком случае поначалу футбол может откатиться на несколько шагов назад, но будут заложены продуктивные механизмы, которые со временем компенсируют это.

Также Дмитрий Хомуха отметил, что современные юноши в футболе стали более профессиональными и с самого начала карьеры мечтают об участии в Премьер-лиге и о хорошем европейском клубе. А у Российского футбольного союза создается селекционный отдел и заработала юниорская лига, благодаря которой ребята из регионов могут посетить Москву и показать себя в деле.

Ранее тренерский штаб российской сборной по футболу обнародовал список футболистов, которые примут участие в двух ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.